Saarmund

Auf den Weiden der Agro Saarmund im Naturpark Nuthe-Nieplitz hat am Dienstag ein Experiment begonnen, das der Weidetierhaltung in der Region eine neue Chance und eine gute Zukunft geben soll. Eine, in der Landwirtschaft und die Förderung der Artenvielfalt keine Gegensätze sind, in der Weidetiere, Landwirte und Wölfe koexistieren können.

Die Zukunft beginnt wie ein romantischer Film

Die Zukunft wirkt in dem Fall auf den ersten Blick wie der Anfang eines romantischen Filmes, bei dem eine Ranch, Rinder, die auf weitem Land weiden, und Farmer, die auf Pferden durch die Herde reiten, die Hauptrollen spielen. Dahinter steckt das Ziel, eine standortangepasste Landschaftspflege durch eine wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Nutzung hinzubekommen. „Wir wollen auch beweisen, dass diese Form der Beweidung die Artenvielfalt fördert“, sagt Ulrich Benedix, Geschäftsführer der Agro Saarmund.

Pferde werden Bestandteil der Herde

Den Beweis will der Landwirtschaftsbetrieb mit dem Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung erbringen. Das gemeinsame Weidetierprojekt, das vom Brandenburger Agrar- und Umweltministerium gefördert wird, hat am Dienstag auf den Wiesen im Naturpark Nuthe-Nieplitz begonnen. Dort grasen zunächst 85 junge Rinder, die jetzt das erste Mal auf ihre Weide kamen und dort auch erstmals den beiden weißen Pferden begegnet sind, die aus Andalusien stammen und Bestandteil der Herde werden sollen, aber dazu später mehr.

Wehrhaft und genügsam

Die jungen, einjährigen Bullen sind keine gewöhnlichen Rinder. Sie sind eine Kreuzung aus Jersey- und Aberdeen-Angus-Rindern. Robuste Jersey-Rinder stehen ganzjährig auf der Weide und kommen auch mit weniger guten Futter zurecht. Männliche Kälber sind aber nicht für die Mast geeignet. Die Agro Saarmund setzt deshalb auf eine Kreuzung mit den Aberdeen-Angus-Rindern.

Düngung ist im Naturpark verboten

Die neuen Rinder müssen mit dem Gras zufrieden sein, das auf der Weide im Naturpark wächst. Düngung ist dort für den Landwirt verboten. Sie haben großen Auslauf und bekommen so gutes Muskelfleisch. „Sie sind wehrhaft und ein exquisiter Fleischlieferant“, sagt Benedix.

„Der Wolf ist da, wir müssen mit ihm leben“

Als er 2019 Geschäftsführer der Agro Saarmund wurde, hatte er es gleich mit sechs Wolfsrissen in der Mutterkuhherde zu tun. Schäden, die sich ein Landwirtschaftsbetrieb auf Dauer nicht leisten kann. „Wir denken, die Jungs sind jetzt wehrhaft genug. Sie haben 350 Kilo und sind ein Jahr alt“, sagt er und fügt hinzu: „Der Wolf ist da, wir müssen mit ihm leben und dafür neue Konzepte entwickeln.“ Das Konzept setzt auf robuste Rinder und eine Abkalbung, die nicht mehr auf der Weide stattfindet. Kälber kommen jetzt am Stall mit Zugang zu einer Koppel auf die Welt – gesichert durch einen wolfssicheren Zaun. „Auf großen Weiden sondern sich Kühe ab, um zu kalben. Das nutzt der Wolf aus.“

Die Region hat jetzt ein Nuthe-Nieplitz-Rind

Beim neuen Projekt ist die Idee, wehrhafte Tiere zu nehmen, die der Wolf nicht angreift. Die Kreuzung aus Wehrhaftigkeit und Genügsamkeit, die außerdem gutes Fleisch liefern soll, hat schon einen eigenen Namen, der als Marke gesichert ist. Die Region hat jetzt ein Nuthe-Nieplitz-Rind, dessen Fleisch exklusiv für den regionalen Markt mit dem Ballungsraum Berlin bestimmt sein soll. „Wir wollen hier eine geschlossene regionale Wertschöpfungskette aufbauen“, sagt Benedix. Die Direktvermarktung erfolgt über die eigene Landfleischerei der Agro Saarmund.

Erste Steaks zu Weihnachten 2023

Und wann wird es die ersten Steaks vom Nuthe-Nieplitz-Rind geben? „Ziel ist, dass es Weihnachten 2023 dass gute Steak von Nuthe-Nieplitz-Rindern in unseren Filialen gibt.“ Der Markenname soll nur der Anfang sein. „Wo es passt, sollen auch andere Landwirte einsteigen – hin zu einer extensiven Mutterkuhhaltung“, sagt Benedix. „Mein Traum wäre, wenn in zehn Jahren auch andere nach diesem Prinzip arbeiten“, so der Agro-Geschäftsführer.

Der Landwirt und die Naturschützerin: Agro-Geschäftsführer Ulrich Benedix und Elisabeth Schroedter, Vorsitzende des Landschaftsfördervereins Nuthe-Nieplitz-Niederung Quelle: Jens Steglich

„Eine solche extensive Weidewirtschaft ist ein Projekt, wo Naturschutz und Landwirtschaft eine gemeinsame Zukunft haben“, sagt Elisabeth Schroedter, Vorsitzende des Landschaftsfördervereins Nuthe-Nieplitz-Niederung. „Wir wollen zeigen, dass Landwirtschaft auch anders funktionieren kann als bisher“, sagt Ulrich Benedix.

Weide wird nach Tortenprinzip aufgeteilt

Die Weide für die Nuthe-Nieplitz-Rinder wird nach dem Tortenprinzip aufgeteilt: Im Zentrum steht die Wasserstelle. Die Torte besteht aus ringförmigen Bereichen, in denen abwechselnd geweidet und nicht geweidet wird. Weide-Bereiche, die in bestimmten Zeiten stehen gelassen werden, sind zum Beispiel gute Plätze für Bodenbrüter. Das Weide-Projekt wird mit einem Monitoring begleitet. Im Vorfeld wurden bereits Pflanzenarten, Wiesenbrüter und Insektenbestand erfasst. Die Firma Natur & Text erhebt weiter Daten, um zu prüfen, wie sich die Naturlandschaft entwickelt, wenn Rinder nach dem Tortenprinzip dort weiden.

Die jungen Rinder kamen am Dienstag das erste Mal auf ihre Weide. Sie sind ein Jahr alt. Quelle: Jens Steglich

„Wir brauchen die Weidetierhaltung, um diese offene Wiesen- und Moorlandschaft zu erhalten“, sagt Elisabeth Schroedter. „Ohne Weidetiere müssten das Maschinen machen.“ Kurzum: Der Weidetierhaltung soll eine Chance gegeben werden – „im Einklang mit der Natur und trotzdem wirtschaftlich zu sein“, so Benedix.

Pferde, die mit Rindern aufgewachsen sind

Obendrauf wird auch noch etwas geboten – für Menschen, die den sanften Tourismus mögen und schwarze Rinder, die mit weißen Pferden leben. Für das Projekt hat die Agro Saarmund zwei Pferde engagiert, die aus Andalusien stammen, mit Rindern aufgewachsen sind und jetzt auf den Weiden im Naturpark Bestandteil der Herde und die respektierten Chefs der Rinder werden sollen.

Die Pferde gehören dann dazu und wenn Menschen auf ihren Rücken sitzen, stört das die Rinder nicht. So können Landwirte mit den Pferden kontrollieren, ob es den Tieren gut geht und die Zäune in Ordnung sind, ohne Unruhe in der Herde auszulösen.

Das erste Kennenlernen funktionierte gut

Das erste Kennenlernen von Pferden und Rindern hat am Dienstag erstaunlich gut funktioniert, sagt Wilhelm Schwandt. Der junge Mann ist gelernter Pferdewirt und macht bei der Agro gerade eine zweite Lehre als Landwirt. Er übernimmt zusammen mit Alina Chloster die Aufgabe, auf dem Rücken der Pferde sich um die Rinder und alles was dazugehört zu kümmern.

Im Herbst kommen die Mädels

Im Herbst kommt eine zweite Herde aus Färsen (weibliche Jungrinder) auf eine weitere Weide im Naturpark. „Wir wollen auch schauen, wer am besten geeignet ist, wer mit diesen Wiesen besser klar kommt – die Jungs oder die Mädels“, sagt Benedix.

Von Jens Steglich