Investoren wollen Wohnungen in Rehbrücke bauen

Bergholz-Rehbrücke

Nuthetals größter Ortsteil Bergholz-Rehbrücke kann in nächster Zeit noch ein bisschen größer werden. Für drei freie Flächen gibt es Pläne und Investoren, die neuen Wohnraum schaffen wollen. So nimmt ein Investor einen neuen Anlauf, das Areal westlich der Arthur-Scheunert-Allee im Bereich des Panoramaweges zu entwickeln. Wie viele Quartiere dort entstehen könnten, ist noch unklar. „Die Firma hat eine Bauvoranfrage beim Landkreis gestellt, aber noch keine Antwort erhalten“, sagte Wilfried Jahnke, Vorsitzender des Ortsentwicklungsausschusses. „Wenn auf dem Gelände etwas passiert, wäre das positiv. Derzeit gammelt es vor sich hin“, sagte er. Auf der Fläche befinden sich alte, verlassene Flachbauten. Bei dem Investor handelt es sich um die Beelitzer Firma Schielicke, die das Gelände westlich der Arthur-Scheunert-Allee gekauft hat, um Wohnungen zu bauen. Diese Nutzung war in der Kommune bisher unstrittig. Daran hat sich nichts geändert. „Wenn ortsverträglich gebaut wird, können wir uns das gut vorstellen“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende.

Erstmals will Potsdamer Wohnungsgenossenschaft in Rehbrücke bauen

Vor einigen Jahren waren Pläne eines anderen Investors, auf dem Areal einen Discounter-Markt zu errichten, von der Kommune abgelehnt worden, weil gleich in der Nähe bereits Rewe und Aldi große Einkaufsmärkte betreiben. Schon damals gab es Versuche, diesen Investor umzustimmen, statt des Discounter-Marktes Wohnungen zu bauen. Er hatte damals dem auch zugestimmt, die Wohnungsbaupläne aber dann nicht weiter vorangetrieben. Genau das will nun der neue Eigentümer übernehmen, die Firma Schielicke.

Erstmals will auch ein großes Wohnungsunternehmen aus der Landeshauptstadt im kleineren Nachbarort Bergholz-Rehbrücke bauen – und zwar die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956. Sie plant neun Häuser mit insgesamt 54 Wohnungen, die auf einem Gelände an der Leibnizstraße hinter dem Autohaus Röhr entstehen sollen. 18 Quartiere davon sollen barrierefrei sein, so die derzeitige Planung. Die Potsdamer Genossenschaft will das Vorhaben bis 2022 realisieren.

Für das Gelände an der Leibnizstraße gibt es schon einen B-Plan

Für das Gelände an der Leibnizstraße sind die Voraussetzungen fürs Bauen schon geschaffen worden. „Es gibt einen rechtsgültigen Bebauungsplan für die Fläche und eine fertige Erschließungsstraße mit Beleuchtung“, sagte Jahnke. Was jetzt noch für den Start fehlt, ist eine Baugenehmigung vom Landkreis. Wegen des bereits vorhandenen Bebauungsplanes für das Areal wird aber nicht mit Hürden für das Vorhaben gerechnet.

Die Straße fürs künftige Wohngebiet hatte der vorherige Eigentümer bauen lassen, von dem die Wohnungsgenossenschaft das Areal erworben hat. Errichten will sie die 54 neuen Wohnungen in Modulbauweise. „Wir nehmen gern Wohnungsgenossenschaften auf, weil sie nicht so renditeorientiert sind wie private Firmen“, sagte Jahnke. Die Genossenschaft strebt trotz rasant gestiegener Baukosten und Bodenpreise, nach Fertigstellung die Wohnungen mit Nettokaltmieten von unter zehn Euro pro Quadratmeter anzubieten.

Berliner Projektentwickler will Doppel- und Dreifamilienhäuser bauen

Das Terrain an der Leibnizstraße war ursprünglich als Gewerbeareal vorgesehen. Die Gemeindevertreter hatten aber bereits 2008 einer möglichen Wohnbebauung dort ihren Segen gegeben. Im Flächennutzungsplan der Kommune ist das Gebiet schon länger als Fläche für Wohnbebauung ausgewiesen.

Keine Mietwohnungen, sondern Doppel- und Dreifamilienhäuser mit 13 Eigentumswohnungen plant ein Berliner Projektentwickler auf dem Gelände des ehemaligen Kohlehändlers Lindemann im Bergholz-Rehbrücker Andersenweg. Für das Vorhaben gibt es laut Jahnke bereits eine Baugenehmigung. Das Areal wurde früher als Lagerfläche und als Abstellfläche für Lastwagen genutzt, weiß er. Weil die lange Zufahrt, die zu dem Gelände am Andersenweg führt, miterworben werden musste, soll laut Jahnke eine Eigentümergemeinschaft gebildet werden. Sie übernimmt dann auch die Zufahrtsstraße und teilt die Kosten dafür auf die voraussichtlich 13 Wohnungseigentümer auf.

Neue Entwicklungschancen, die aber nur auf dem Papier stehen Der neue Landesentwicklungsplan räumt für die Gemeinde Nuthetal formell ausschließlich dem Ortsteil Bergholz-Rehbrücke größere Entwicklungsmöglichkeiten ein. Nutzbar sind diese Wachstumschancen außerhalb des Innenbereichs aber kaum. „Im Prinzip fließen in den Landesentwicklungsplan die Fachplanungen nicht mit ein“, sagte Nuthetals Bauamtsleiter Rainer vom Lehn. Übersetzt heißt das: Diese Entwicklungschancen für Bergholz-Rehbrücke bestehen nur auf dem Papier. Grund: Rund um Bergholz-Rehbrücke befinden sich Landschaftsschutzgebiete und die Trinkwasserschutzzone 3a. „Bebauungsgebiete sind dort nicht möglich“, sagte vom Lehn.

Von Jens Steglich