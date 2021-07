Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal bekommt für den Bau des neuen Feuerwehrdepots im Ortsteil Tremsdorf Fördermittel. Das Land bewilligte der Kommune 470.000 Euro für das Vorhaben. „Durch die Zuwendung ist eine Kreditaufnahme nicht mehr nötig. Der Aufwand hat sich gelohnt“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke).

Förderprogramm ist erst aufgelegt worden

Das Förderprogramm, aus dem Um- und Neubauten für Feuerwehren bezuschusst werden, war erst im November vergangenen Jahres aufgelegt worden. Ohne die schnell genutzte Förderchance hätte die Gemeinde Nuthetal einen Kredit in sechsstelliger Höhe aufnehmen müssen, was nun entfällt.

Projekt kostet etwa 1,56 Millionen Euro

Insgesamt werden die Baukosten auf 1,56 Millionen Euro geschätzt. Allerdings könnte sich an der Summe noch etwas ändern, was vom Ergebnis der Ausschreibung abhänge. Die Gemeindechefin verweist in dem Zusammenhang auf die derzeit weiter steigenden Baustoffpreise.

Bau soll noch dieses Jahr beginnen

„Unser Ziel ist, dieses Jahr noch mit dem Bau zu beginnen“, sagte sie. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Gebaut wird in Tremsdorf ein Depot für zwei Löschfahrzeuge, in dem außerdem Dusch-, Wasch- und Umkleideräume sowie ein Raum für die Jugendfeuerwehr Platz finden sollen.

Es entsteht auf dem Areal, auf dem sich derzeit die Bauernstube befindet, die abgerissen wird. Stehen bleibt aber die benachbarte Feuerwehrscheune, die zu einem Schulungsraum für die Feuerwehr umgebaut wird. Sie braucht unter anderem Fenster und einen zweiten Rettungsweg. Der Umbau wird nicht gefördert.

Streit um Feuerwehrscheune beigelegt

Um die Zukunft der bisherigen Feuerwehrscheune an der Tremsdorfer Dorfstraße war im vergangenen Jahr ein Streit ausgebrochen, der aber inzwischen beigelegt ist. Die Nuthetaler Gemeindevertreter hatten Anfang 2021 beschlossen, dass die Feuerwehrscheune stehen bleiben und zum Schulungsraum umgebaut werden soll. Andere Varianten für den Bau des neuen Depots hatten am Standort in der Ortsmitte den Abriss der Scheune vorgesehen, was in Tremsdorf auf Widerstand stieß.

Die Gemeinde bekommt das Fördergeld für den Bau des neuen Depots in drei Jahresscheiben – jeweils 164. 500 Euro in 2021 und 2022 und 141. 000 Euro im Jahr 2023.

Von Jens Steglich