Nuthetal

In der Gemeinde Nuthetal ist am Samstag über die Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt abgestimmt worden. 25 Projekte standen zur Wahl, von denen acht jetzt finanziert und umgesetzt werden können. Bei der Abstimmung, die in Nuthetal traditionell mit einem kleinen Fest verbunden ist und dieses Jahr an der Grundschule Saarmund stattfand, könnte der Heimvorteil am Ende den Ausschlag gegeben haben. Auf den ersten beiden Plätzen kamen jedenfalls Saarmunder Projekte ein, die mit Abstand die meisten Nuthe-Taler auf sich vereinten.

Platz 1: Rasenmäher für Sportplätze

Gewonnen hat der Vorschlag der SG Saarmund, für 10.000 Euro einen leistungsfähigen Aufsitzrasenmäher für die Pflege der Sportplätze der Sportgemeinschaft anzuschaffen. 560 Stimmen erhielt dieses Vorhaben.

Treffpunkt für Saarmunder Jugendliche

Platz zwei belegte die Idee, einen Platz für Jugendliche in Saarmund zu schaffen. Sie bekommen einen Treffpunkt im Freien. Für 10.000 Euro soll ein überdachter Pavillon mit Mülleimer und Sitzgelegenheiten für die jungen Leute im Ort entstehen. Insgesamt 425 Nuthe-Taler wurden für den Vorschlag in die Röhre geworfen, für den Jugendliche wie Jana Beeskow und Bennet Chrzanowski bis kurz vor Abstimmungsende um 19 Uhr noch Werbung machten. Bei der Umsetzung des Vorhabens und bei der Festlegung des Standortes werden die Jugendlichen beteiligt.

„Jeder Nuthetaler kann Leben retten“

Auf Platz drei schaffte es der Vorschlag des Bergholz-Rehbrückers Marc Murawski, der für seine Werbekampagne wieder einen eigenen Wahlspruch kreiert hatte. Er ging mit dem Motto „Jeder Nuthetaler kann Leben retten“ ins Rennen um die insgesamt 50.000 Euro, die über den Bürgeretat jährlich vergeben werden und schaffte als Einzelkämpfer 372 Stimmen. Für 9.800 Euro werden nun drei Defibrillatoren für die Erste Hilfe in medizinischen Notfällen angeschafft. Sie sollen in den Sporthallen in Bergholz-Rehbrücke und Saarmund sowie im Bürgerservice der Gemeinde platziert werden, damit im Ernstfall auch der Laie mit diesem Gerät schnelle Hilfe leisten kann.

Jeder kann fünf Nuthe-Taler vergeben

Mit dem Motto „Jeder Nuthetaler kann Leben retten“ hatte Murawski wieder zwei Deutungen in einem Satz vereint: Er meinte das ganz wörtlich und zugleich auf die Plaste-Nuthe-Taler bezogen, die für die Vorschläge vergeben werden und in dem Fall helfen, die drei lebensrettenden Geräte anzuschaffen.

In der Gemeinde wird über die Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt auf besondere Weise wie an einem Wahltag entschieden. Jeder Bürger, jede Bürgerin ab einem Alter von 14 Jahren bekommt fünf Nuthe-Taler, die sie auf die jeweiligen Favoriten verteilen können.

2019 vorgeschlagene Mehrwegbecher erstmals im Einsatz

Murawski hatte bereits bei der Bürgerabstimmung 2019 mit einem doppeldeutigen Motto Erfolg. Damals warb er mit dem Slogan „Einer für alle“ für die Anschaffung von Mehrwegbechern für Veranstaltungen der Gemeinde, um Plastik-Müll zu vermeiden. Der Vorschlag kam 2019 auf Platz zwei. Die Mehrwegbecher mit dem Logo der Gemeinde und allen sechs Ortsteilen kamen bei der diesjährigen Abstimmung in Saarmund erstmals zum Einsatz. Die Corona-Pandemie hatte bisher größere kommunale Veranstaltungen verhindert, auch das Fest mit Bürgervotum im vergangenen Jahr fiel aus.

The Clogs rocken den Schulhof

In diesem Jahr fand die Abstimmung unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln wieder statt. Geimpfte, Genesene und negativ Getestete hatten freien Eintritt und erlebten auf dem neu gestalteten Schulhof in Saarmund unter anderem auch den umjubelten Auftritt der Band The Clogs, die mit Rocksongs begeisterten, und eine Musical-Aufführung der Musical-Minds aus Potsdam.

Geld für Markise und Spielplatz-Wasserpumpe

Geld aus dem Bürgerhaushalt gibt es auch für den Vorschlag, für die Terrasse des Mehrgenerationenhauses eine Markise (Platz 4) einzubauen, und für neue Spielgeräte in Fahlhorst (Platz 5). Und die Kinder der Kita Himmelzelt können sich über eine Spielplatz-Wasserpumpe (Platz 6) freuen, die mit 5000 Euro aus dem Bürgerhaushalt finanziert wird.

„Weniger mähen für mehr Insekten“

Weil am Ende noch eine kleine Summe vom 50.000-Euro-Gesamtetat übrig war, rutschte der Vorschlag nach vorn, die Schulglocke an der Alten Schule in Tremsdorf wieder anzubringen. Das kostet nur 900 Euro, die nach der Verteilung der ersten sechs Plätze noch übrig geblieben waren. Realisiert wird auch die Idee, in der Gemeinde unter anderem am Panoramaweg „weniger zu mähen für mehr Insekten“. Das kostet kein Geld, hat aber Bürgerstimmen bekommen und wird deshalb umgesetzt.

Von Jens Steglich