Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal sieht sich im Bemühen, der Mobilitätswende in ihrem Bereich Schwung zu verleihen, vom Landkreis ausgebremst. Der Kreistag hat einer Finanzierung der beiden Radwege für die Anbindung der Nuthetaler Ortsteile Fahlhorst und Nudow nicht zugestimmt und das geplante „Nuthetalkonzept“ für eine bessere Busverbindung ist jüngst Kürzungen im Kreishaushalt zum Opfer gefallen und liegt nun auf Eis.

Gemeinde stellt eigenes Geld bereit

Die Gemeinde will nach den Absagen aus dem Landkreis jetzt in eigener Regie versuchen, zumindest für den Bau des Radwegs nach Nudow die Weichen zu stellen. „Wir haben für diesen Radweg Eigenmittel in unseren Haushalt eingestellt“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke), die daran erinnert, dass es sich in beiden Fällen um Vorhaben an Kreisstraßen handele und eigentlich der Landkreis zuständig sei. 124.500 Euro stehen nun im Nuthetaler Gemeinde-Etat als Eigenanteil zur Verfügung. Die Kommune hofft hier auf Fördermittel vom Land, um den Radweg nach Nudow bauen zu können.

„Kreis hat für die Radwege bislang nichts unternommen“

„Die Ko-Finanzierung für den Fahlhorster Radweg können wir aber nicht auch noch stemmen“, sagte sie. Potsdam-Mittelmark kritisiert sie in dem Zusammenhang scharf: „Der Landkreis hat in Sachen der beiden Radwege bislang praktisch nichts unternommen“, so Hustig. Nuthetal hat für beide Radwege an Kreisstraßen bereits die Planung übernommen und auch die Förderanträge beim Land gestellt. „Die Gemeinde nimmt dem Kreis bisher alles ab“, sagte sie und fügte hinzu: „Das Thema ist ja nicht neu, wir haben es immer wieder angesprochen. Diese Radwege werden gebraucht – vor allem auch, weil es gefährlich ist, mit dem Rad über diese Straßen zu fahren.“ Es gehe um Verkehrssicherheit für Radfahrer allgemein und um die Schulwegsicherung.

Nuthetal beantragte Fördermittel vom Land

Zuletzt hatte der Kreistag einem CDU-Antrag abgelehnt, der vom Kreistagsabgeordneten Wolfgang Brenneis initiiert wurde und den Bau des Nudower Radwegs möglichst für 2022 vorsah. Für den 415 000 Euro teuren Radweg an der Kreisstraße 6903, der Nudow anbinden und über vorhandene Radwege an der L 77 und L 79 zudem mit dem Radwegenetz der Teltower Region verknüpfen soll, hat die Gemeinde 290 000 Euro Fördermittel beim Land beantragt und den besagten Eigenanteil im Etat eingestellt.

Buskonzept fiel Kürzungen zum Opfer

Auf der Bremse sieht sie den Landkreis auch beim Vorhaben, die Busverbindungen in Nuthetal zu verbessern. „Nach einer telefonischen Rückfrage beim Landkreis bestätigte sich unsere Befürchtung, dass nicht nur die neue Buslinie zwischen Michendorf und Saarmund von den Kürzungen im Kreishaushalt betroffen ist, sondern auch die weiteren Planungen des ’Nuthetal-Konzeptes’“, sagte sie. Der Bus der Linie 611 sollte in Bergholz-Rehbrücke drei Mal statt wie bisher zwei Mal in der Stunde fahren und auch die kleineren Ortsteile zu bestimmten Zeiten mit bedienen.

Lesen Sie auch:

Perspektivisch soll der Bahnhof Saarmund auch zu einer Schnittstelle zwischen Bus- und Bahnverkehr werden. Allerdings lässt der von der Deutschen Bahn versprochene barrierefreie Umbau Bahnstation ebenfalls auf sich warten. „Versprochen war es für die Eröffnung des BER-Flughafens“, so Hustig. Sie will sich jetzt an den Bundestagsdirektkandidaten für den Wahlkreis 61, zu dem Nuthetal gehört, wenden – an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Ich werde ihn darum bitten, sich dafür einzusetzen, dass der Bahnhof Saarmund komplett barrierefrei ausgebaut wird“, kündigte sie an. Es fehlen nur Fahrstühle an der Fußgängerbrücke, damit auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator auf den gegenüberliegenden Bahnsteig Richtung Golm gelangen können. Der Überweg war 2015 ohne Fahrstühle neu gebaut worden, was schon damals auf Kritik stieß.

Von Jens Steglich