Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal will einen Helferkreis für Menschen etablieren, die ihren Alltag nicht mehr allein bestreiten können, und wird damit zum Vorreiter im Land. „Wir wären die erste Kommune in Brandenburg, die so etwas in eigener Regie anbietet“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Geplant ist, einen Stamm an ehrenamtlichen Helfern aufzubauen, die Nuthetalern, die mit Einschränkungen leben müssen, unterstützend zur Seite stehen.

Ziel ist es, diesen Menschen solange sie es wünschen ein Leben in ihrem eigenen Zuhause zu ermöglichen und sie auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Gewünscht ist, dass zwischen Helfern und denen, die Hilfe brauchen, ein vertrauensvolles Verhältnis entsteht, um so „feste unterstützende Partnerschaften zu entwickeln", heißt es im Konzept der Gemeinde.

Anzeige

Gemeinsame Einkäufe und Spaziergänge

Gedacht wird etwa an gemeinsame Spaziergänge und Einkäufe, an Spiele, gemeinsames Essenkochen oder auch an Veranstaltungsbesuche, sofern sie wieder möglich sind. Nicht dazu gehört die ambulante Pflege und andere Dienstleistungen. Die kommunale Offerte soll aber auch Angehörige erreichen und entlasten, die die Pflege und damit hohe körperliche und psychische Belastungen auf sich nehmen. Bei jenen, die keine Angehörigen in ihrer Nähe haben, ist das Hilfsangebot um so wichtiger.

Weitere MAZ+ Artikel

Unterstützung sollen Erwachsene aus allen Ortsteilen der Gemeinde bekommen, „die wegen körperlicher und demenzbedingter Einschränkungen ihren Alltag nicht mehr in vollem Umfang selbst bewältigen können“. In der Regel sollte ihnen mindestens der Pflegegrad 1 zuerkannt sein, heißt es in dem Konzept.

Helfer sollen 7,50 Euro je Stunde Aufwandsentschädigung erhalten

Ab Pflegegrad 1 haben Betroffene Anspruch auf einen Entlastungsbetrag, den die Pflegekassen zahlen und der in dem Nuthetaler Projekt die Kosten mit refinanzieren soll. Pflegebedürftigen werden 125 Euro im Monat für zusätzliche Unterstützungsangebote gewährt. Das Geld würde in dem Fall die Kommune erhalten, die davon den ehrenamtlichen Helfern eine Aufwandsentschädigung zahlen und die Verwaltungskosten abgelten will. 7,50 Euro pro Stunde sollen die Helfer bekommen, sagte Nuthetals Bürgermeisterin. Geld wird zudem gebraucht, um die Unterstützer zu schulen. Die Gemeinde will für die Qualifizierung der Ehrenamtler zusätzlich Fördermittel beim Landkreis beantragen.

Zwölf Nuthetaler wurden bereits für den Helferkreis gewonnen

Sozial- und Finanzausschuss haben das Projekt einstimmig befürwortet und zudem empfohlen, 5000 Euro aus der Gemeindekasse als Anschubfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Die Nuthetaler Gemeindevertretung will am 29. September den Beschluss fassen, den Helferkreis einzurichten. Stimmen die Gemeindevertreter zu, braucht die Kommune dann nur noch den abschließenden Segen des Brandenburger Landesamtes für Soziales und Versorgung, die das kommunale Unterstützungsangebot anerkennen muss. „Wir stehen in den Startlöchern und könnten nach der Zustimmung durch das Landesamt loslegen“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin. „Es ist der richtige Weg. Es ist eine Form der Daseinsfürsorge, das muss auch vor Ort gemacht werden“, so Hustig.

Bisher konnten schon zwölf Frauen und Männer für den Helferkreis gewonnen werden, die für andere Menschen in ihrer Gemeinde da sein wollen.

Interessierte können sich anmelden Von den zwölf Nuthetalern, die im Helferkreis dabei sein wollen, haben vier schon am zweijährigen Projekt mitgewirkt, das sich „Vorbeugende Hausbesuche von und für Senioren in Nuthetal“ nannte und 2019 auslief. Initiiert hatte es die Rehbrückerin Antje Sachs. Für den Helferkreis der Gemeinde können sich Interessierte anmelden – genauso Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen wollen: 033200/2040.

Lesen Sie auch:

Hotline gegen Einsamkeit: “Alte Menschen haben niemanden zum Reden”

Sehnsucht nach Verbundenheit: Wie Nuthetaler Senioren die Corona-Krise erleben

Der Bau ist fertig: Rehbrückes Seniorenresidenz öffnet und bekommt einen besonderen Namen

Von Jens Steglich