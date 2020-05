Nuthetaler Knöllchenverteiler erweist sich in Corona-Zeiten als Geheimwaffe gegen Krisenstimmung

Nuthetal

„Liebe Leute, guckt her“, sagt Martin Siegert und zeigt auf das Schild an seiner Jacke, auf dem „ Ordnungsamt“ steht. Dann erzählt er den Leuten: „Meistens verbindet man mit dem Ordnungsamt Bußgelder, schlechte Laune, Schimpferei und andere unangenehme Dinge. Aber heute macht ihr ein rotes Kreuz in den Kalender und schreibt auf: Ihr wurdet vom Ordnungsamt gelobt.“

Ja, Lob ist die Spezialstrecke des Nuthetaler Ordnungsamtsmannes, der in der Corona-Pandemie so etwas wie eine Geheimwaffe gegen Krisenstimmung ist. Wer Martin Siegert bei einer Corona-Streife erlebt, denkt nicht an Krise. Donnerstag in der Scheunertallee in Bergholz-Rehbrücke: Eine Frau fährt mit dem Rad vorbei. Er ruft ihr zu: „Schönen Feiertag.“ Sie ruft zurück: „Ihnen auch.“ Er antwortet: „Ich hab’ Dienst“. Sie sagt: „Umso besser, dann passen Sie auf uns auf.“

Martin Siegert mit seiner Chefin Ilka Fischer: Die Verteilung von Masken ist jetzt eine Aufgabe des Ordnungsamtes. Die Masken werden in Kitas und zum Mehrgenerationenhaus gebracht. Quelle: Jens Steglich

Martin Siegert hat in der Zeit vor Corona darauf geachtet, dass die Leute, die mit Autos ins Ortszentrum kamen, die Parkregeln befolgten. Jetzt wacht er darüber, ob die Nuthetaler den Corona-Abstand einhalten und ob sie in den Geschäften Masken tragen. Vor sechs Monaten hätte er jedem, der ihm das prophezeit hätte, den Vogel gezeigt.

Der richtige Ton für die Krise

Wenn jetzt einer anfängt, sich über Corona-Regeln aufzuregen, sagt er solche Sätze: „Komm, lass uns das durchstehen. Über jeden Monat, den das früher vorbei ist, freuen wir uns.“ Kein Zweifel: Der Mann findet den richtigen Ton für diese Krise und hat ein Gespür für die Volksseele, das ihn vor Übertreibungen bewahrt. „Woanders sind die Leute von den Bänken gescheucht worden. Was soll der Quatsch?“, sagt er. Siegert ließ die Leute auch in der strengsten Phase der Corona-Eindämmungsverordnung auf den Bänken sitzen und tat das, was er am besten kann: mit ihnen reden. „Wichtig ist, dass sie die Abstände einhalten“, sagt er.

Ein Schwatz gehört dazu – hier mit Christel Suppas (87) auf dem Markt in Bergholz-Rehbrücke. Quelle: Jens Steglich

Siegert spricht von der Nuthetaler Strategie, „nicht auf Konfrontation, sondern auf Freundlichkeit zu setzen“. Deshalb kommen aus dem Gerät, mit dem sonst Knöllchen für Parksünder ausgedruckt werden, nun Zettel mit einem Hinweis heraus: „Durch die Verkehrsüberwachung wurde festgestellt, dass Ihr Fahrzeug falsch geparkt wurde. Wir bitten Sie, künftig die Straßenverkehrsordnung zu beachten.“ Verwarngeld gibt es keins, dafür wünscht das Ordnungsamt gute Weiterfahrt!

Aus dem Gerät, mit dem bisher Strafzettel ausgedruckt wurden, kommen jetzt Zetell mit einem Hinweis: „Wir bitten Sie, künftig die Straßenverkehrsordnung zu beachten.“ Quelle: Jens Steglich

Was aber ist mit den Knöllcheneinnahmen für die Gemeindekasse? „Wir leben in Corona-Zeiten, da geht es um Leben und Tod. Der Frieden in der Gemeinde ist wichtiger als Abkassieren“, sagt Siegert. Deshalb verteilt er auch kostenfrei Parkuhren an Leute, die nicht daran dachten, eine ins Auto zu legen. Bei seinen Kontrollgängen gehört ein Schwatz mit dazu. Er nennt das „Aufklärungsgespräch über Corona“. Manchmal schweift er ab. Einer 87-Jährigen, die sich in den Garten zurückgezogen hat und die Sonne genießt, ruft er über den Zaun zu: „Vergiss’ die Sonnencreme nicht, nimm Lichtschutzfaktor 50.“

Nachbarschaftshilfe nach dem Rapunzelprinzip

„So erreiche ich mehr, als wenn ich die Leute frustriere“, sagt Siegert, der pensionierte Polizist, den die Bürgermeisterin fürs Ordnungsamt aus dem Ruhestand holte. Sein Befund für Nuthetal: „Die Leute sind disziplinierter als vor der Krise.“ Sie spazieren im Gänsemarsch und mit Abstand über den Panoramaweg und im Wieselsteig organisieren Familien Nachbarschaftshilfe nach dem Rapunzelprinzip. Am Stoffband lassen sie Leckeres in einem Korb ins Erdgeschoss herunter, beim Grillen befördert ein Bratwurstlift die Würste in die oberen Etagen.

Nachbarschaftshilfe nach dem Rapunzel-Betrieb: Im Wieselsteig in Bergholz-Rehbrücke kommt beim Grillen mit Abstand der Bratwurstlift zum Einsatz. Am Bratwurstlift ist Mario Thiemer zu sehen. Quelle: Privat

„Es hat bisher nur wenige Verstöße gegeben“, sagt Siegert. Einmal tranken und feierten Jugendliche aus der Nachbarkommune lautstark in einer Bauruine in Rehbrücke. Die Versammlung löste die Polizei auf.

Feuerwehr löscht Brand mit einer 0,33-Liter-Flasche

Ein Feuerwehreinsatz der besonderen Art bleibt wohl eher in Erinnerung, wenn er eines Tages auf die Corona-Zeit zurückblicken wird. Anwohner melden ihm Qualm, der aus einem Gullydeckel dringt. Er alarmiert die Feuerwehr, die mit Löschfahrzeug und neun Männern anrückt. „Den Brandherd konnte man nicht sehen“, sagt Siegert. Es ist ein kleiner Brandherd. Feuerwehrleute heben den Gullydeckel an, der Einsatzleiter nimmt eine 0,33-Liter-Wasserflasche und löscht das Feuer.

Herr Siegert, wie der 69-Jährige gern genannt wird, ist einer, der über sich selbst lachen kann. Manchmal sagt er auch ernste Sätze wie diesen: „Die Leute sehen zu viele Krimis mit Bränden, Mord und Totschlag.“ Er findet: „Eigentlich sind die Menschen viel besser als ihr Ruf.“

Von Jens Steglich