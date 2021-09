Nuthetal

In der Gemeinde Nuthetal wird schon am 4. September gewählt. Die Nuthetalerinnen und Nuthetaler stimmen an dem Samstag über 25 Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt ab. Die Entscheidung fällt in diesem Jahr in Saarmund – und zwar auf dem neuen Schulhof der Grundschule, der jüngst fertiggestellt wurde und nun offiziell seiner Bestimmung übergeben wird. In Nuthetal ist es Tradition, dass die Bürger wie an einem Wahltag darüber abstimmen, welche Vorschläge aus der Bürgerschaft Geld für die Umsetzung bekommen sollen. Im vergangenen Jahr fiel dieser Akt wegen der Corona-Pandemie aus.

20 Uhr wird Ergebnis bekanntgegeben

Die Abstimmung ist mit einer Festveranstaltung verbunden, die in diesem Jahr stattfindet. Sie beginnt am Samstag in Saarmund ab 15 Uhr und endet mit der Auszählung der Stimmen und der Bekanntgabe des Ergebnisses gegen 20 Uhr.

Fünf Nuthe-Taler kann jeder Bürger verteilen

Jeder Bürger der Gemeinde, der mit abstimmt, hat jeweils fünf sogenannte Nuthe-Taler zur Verfügung, die er auf seine Favoriten verteilen kann. Die runden Taler werden in Röhren geworfen, die den 25 Bürgervorschlägen zugeordnet sind.

Glamrock-Band The Clogs spielt

Für das Fest und die Abstimmung in Saarmund ist ein buntes Programm vorbereitet worden. So tritt gegen 15 Uhr die Band „Nah.Dran“ auf. Auch die Glamrock-Band The Clogs ist mit dabei und wird 18.15 und 19.15 Uhr zwei Mal auf der Bühne zu erleben sein. Vorher gibt es um 16.30 Uhr die Musicalaufführung Best of „Traumhaft“, teilte Sabrina Pape, Referentin der Bürgermeisterin, mit.

Während der Veranstaltung wird Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) auch sechs Bürgerinnen und Bürger für ihr besonderes Engagement in der Corona-Pandemie auszeichnen.

Die Gemeindeverwaltung teilte mit, dass sie am Samstag aufgrund steigender Corona-Inzidenzen eine Einlasskontrolle durchführen wird. Besucher sollen entsprechende Nachweise bei sich haben. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich am Veranstaltungsort testen zu lassen.

