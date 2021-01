Nuthetal

Zwei Brücken, neue Hort- und Feuerwehrgebäude und anderes mehr sollen trotz Corona-Krise in Nuthetal entstehen. Über Pläne, Ärger und Herausforderungen in diesen ungewöhnlichen Zeiten sprach die MAZ mit Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke).

Frau Hustig, Sie haben als junge Frau beim Zivil- und Katastrophenschutz im Stab des Bezirkes Potsdam gearbeitet. Wie schaut man als frühere Katastrophenschützerin auf diese lautlose, unsichtbare Bedrohung durch das Coronavirus?

Ute Hustig: Man profitiert schon auch von dem Wissen von damals, was den Umgang mit einem Ernstfall betrifft. In der Gemeinde haben wir bisher diese Corona-Krise ganz gut gestemmt. Ein bisschen zwiespältig schaut man auf die Bundes- und Landesebene. Dort hätte man sich eine straffere Koordination der Maßnahmen gewünscht, bei der diejenigen, die diese Maßnahmen vor Ort ausführen und umsetzen müssen, am meisten Zeit bekommen. Das ist ein alter Grundsatz im Katastrophenschutz. Wir in den Kommunen haben aber oft erst am Freitagabend neue Regeln auf den Tisch bekommen, die bereits am Montag gelten sollten. Mit dieser zeitlichen Komponente sind wir Bürgermeister nicht zufrieden.

Wie erleben Sie diese Corona-Zeit?

So etwas haben wir alle noch nicht erlebt. Ich versuche mit dem Team, die Situation mit Ruhe und ohne Panik zu meistern. Es haben da auch alle in der Gemeindeverwaltung und im Kita-Bereich gut mitgezogen. Mitarbeiterinnen der Verwaltung haben zum Beispiel in der Kita-Küche das Geschirr abgewaschen, als das Küchenpersonal in Quarantäne musste. Da wurde auch nicht geguckt, ob wir gerade Wochenende haben. Es wurde einfach gehandelt.

Was macht Ihnen am meisten Sorgen?

Dass sich diese Pandemie und die Einschränkungen noch länger hinziehen und es Menschen und Unternehmen geben wird, die es nicht gut überstehen. Ich befürchte, dass sich diese Krise in Insolvenzen niederschlägt. Das kommt erst noch und wird auch die Finanzen der Kommunen stark treffen. Die Frage ist, wie lange hält eine Gemeinschaft so eine Situation aus und wie lange der Einzelne in dieser Gemeinschaft.

Gab es in diesen Corona-Monaten Momente, die Sie nie vergessen werden?

Es ging in den vergangenen Monaten nicht alles um Corona. Wir haben auch versucht, normales Leben aufrechtzuerhalten. Ich erinnere mich gut an ein Team-Treffen im Frühjahr 2020 mit den Kita-Leiterinnen. Es war die erste Krisensitzung und es gab Kuchen von einer Kita-Leiterin. Es wurde ein sehr gutes Treffen, obwohl es an einem Sonntagnachmittag stattfand. Es war bezeichnend für die damalige Situation und die Bereitschaft, in der Verwaltung und im Kita-Bereich, mitzuziehen.

War diese Bereitschaft im Frühjahr größer als heute?

Nicht größer, vielleicht ist es jetzt anders. Wir haben es gerade mit einer Durststrecke zu tun, die wir durchlaufen müssen. Es ist auch ein gewisse Ermüdung zu spüren nach diesen langen Monaten. Da muss man gucken, wie man dranbleiben und die Mitarbeiter motivieren kann.

Wie macht man das?

Wichtig ist, zuzuhören und aufmunternde Worte zu finden und auch Humor und ein bisschen Ironie mit einzubauen. Damit ist schon viel für die Atmosphäre gewonnen. Wichtig ist es auch, positive Erfolgsmeldungen auf anderem Gebiet in den Blick zu nehmen. Wir haben ja vieles andere geschafft. Es geht darum, auch mal Lichtblicke zu setzen und zu wissen, was steht noch an.

Was steht denn in Nuthetal 2021 an?

Wir wollen dieses Jahr wieder einen Bürgerhaushalt mit einer Veranstaltung durchführen, wenn es die Corona-Lage zulässt. Im vergangenen Jahr musste das ausfallen. Ich hoffe wirklich, dass Veranstaltungen im Sommer und Herbst wieder möglich werden. Ich würde mich freuen, wenn etwa unser Lauf über den Saarmunder Rennsteig stattfinden kann. Dann steht der Feuerwehr-Neubau in Tremsdorf an. Der Fördermittelantrag dafür ist gestellt. Wenn wir die Förderung bekommen, müssen wir keinen Kredit aufnehmen. Vielleicht können wir Ende des Jahres mit dem Bau beginnen und 2022 das neue Feuerwehrgebäude fertigstellen. Gebaut werden soll außerdem die neue Wanderwegebrücke über die Nuthe in Bergholz-Rehbrücke.

Wann wird die Brücke zwischen Tremsdorf und Gröben gebaut?

Vorher muss die alte Brücke abgerissen werden. Die Planung ist fertig, das Geld bekommen wir vom Land. Ich denke, der Abriss wird dieses Jahr erfolgen. Ich hoffe auch, dass wir noch dieses Jahr mit dem Bau der neuen Brücke beginnen, aber fertig wird sie erst 2022.

Über was haben Sie sich in den vergangenen Monaten aufgeregt?

Über die genannten kurzen Zeiten, die wir als Kommunen bei der Umsetzung von Corona-Verordnungen oft hatten. Es gab auch Regelungen, die schwer umsetzbar waren und wir dachten: Wie soll das gehen?

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Als es darum ging, die Notbetreuung in den Kitas zu erweitern und zugleich alle Corona-Abstandsregelungen einzuhalten. Vom Landkreis kam da der Rat: „Da müsst ihr kreativ sein.“ Das heißt übersetzt: „Wir wissen es auch nicht.“ Der Auftrag, kleine Kita-Gruppen zu bilden, stieß an Grenzen. Die Zahl der Räume und Mitarbeiter, die zur Verfügung stehen, ist nun einmal endlich.

Was vermissen Sie in diesen Zeiten am meisten?

Treffen mit Freunden oder mit der Familie oder am Wochenende einfach mal rauszufahren und abschalten zu können. Es wäre schön, mal an die Ostsee zu fahren. Den Rennsteiglauf im Thüringer Wald habe ich wirklich vermisst. Wegen Corona fand er nicht statt. Aber dieses Leben kommt wieder. Es wird wieder besser.

Wie steht es aktuell um die Finanzen in Nuthetal?

Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und noch einen ausgeglichenen Haushalt. Wir hatten auch schon im Frühjahr 2020 den Etat kritisch angeschaut und geprüft: Welche Projekte sind wichtig und was muss jetzt nicht unbedingt sein? Wir hoffen, dass die Corona-Krise nicht mehr ganz so lange dauert, damit die Gewerbetreibenden sie überstehen können. Alles andere würde auch uns hart treffen.

Sie sind noch bis 2026 gewählt. Was wollen Sie bis dahin unbedingt noch erreichen?

Mir ist wichtig, dass auch die Radweglücke in Richtung Nudow geschlossen wird und wir in der Gemeinde weitere barrierefreie Wohnungen mit Mieten schaffen, die bezahlbar sind. Wenn wir neu bauen, werden neue Kindereinrichtungen und mehr Kapazitäten für die Kinder gebraucht. Mein Vorschlag für die Otto-Nagel-Grundschule in Bergholz-Rehbrücke ist, einen neuen Hort zu bauen. Das alte Hortgebäude kann dann von der Schule genutzt werden. Der Hort könnte dort gebaut werden, wo jetzt die alte Turnhalle steht. Der Vorteil wäre, dass wir damit auch die Situation in der Schulküche in der Aula verbessern können. Die Küche dort ist zu klein. Die neue Schulküche könnte im Erdgeschoss des neuen Hortgebäudes integriert werden. Die Aula wäre weiter nutzbar.

Was wollen Sie nicht?

Dass in der Fresdorfer Heide eine Deponie entsteht. Es ist der falsche Platz dafür, vor allem, weil in der Fresdorfer Heide Trinkwasserreserven für die ganze Region liegen.

Treten Sie 2026 noch einmal an?

Nein. Ich bin der Auffassung, 16 Jahre in einem Amt reichen aus. Danach kann man auch offen für Neues sein. Man sollte nicht ewig an einem Stuhl kleben.

Was wollen Sie danach machen?

Das erzähle ich Ihnen, wenn es so weit ist – 2026.

Haben Sie einen Wunsch für 2021?

Dass wir Freiheiten zurückbekommen, die Pandemie überwinden und Künstler, Soloselbstständige, Kurzarbeiter und Gewerbetreibende, die derzeit in Zwangspause sind, wieder arbeiten können. Die Einschränkungen strapazieren die Nerven doch sehr. Ich hoffe, dass dann noch genug Substanz da ist, um die, die unverschuldet in Not geraten sind, zu unterstützen.

