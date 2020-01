Nuthetals Wohnungsbau-Dilemma

Bergholz-Rehbrücke

Die Kleinmachnower Wohnungsgesellschaft Gewog baut in der Beethovenstraße in Bergholz-Rehbrücke ein sechsgeschossiges Mehrfamilienhaus. 23 Wohnungen mit einer Größe zwischen 65 und 75 Quadratmetern sollen darin entstehen. Die Arbeiten beginnen Anfang Februar, sagte Christian Gröne, Prokurist in der Wohnungsgesellschaft, in der die Gemeinde Nuthetal, zu der Bergholz-Rehbrücke gehört, einer von drei Anteilseignern ist. Das neue, barrierefreie Wohnhaus mit Personenaufzug soll im dritten Quartal 2021 bezugsfertig sein. Schon jetzt gibt es mehr als 50 Bewerbungen für die 23 Wohnungen. Kein Zweifel: Die Quartiere werden dringend gebraucht und doch ist das von der Gemeinde gewollte und von der Bauaufsicht genehmigte Neubauprojekt auch ein Symbol für den Grundkonflikt, mit dem Speckgürtelkommunen wie Nuthetal zu kämpfen haben.

Fällungen lösten Unmut unter Anwohnern aus

Die Gemeinde braucht preiswerten Wohnraum, will aber auch ihren „grünen Ortscharakter“ bewahren. Wegen der Vorgaben der übergeordneten Planung hat Nuthetal aber kaum Möglichkeiten, im Außenbereich zu bauen. Die oft beschworene „Innenverdichtung“, wie die Bebauung von Lücken im Ort genannt wird, hat indes Konsequenzen. Für die neuen Wohnungen in der Beethovenstraße mussten eine Menge Bäume weichen, die auf einem Hügel zwischen den bereits vorhandenen vier- und fünfgeschossigen Häusern standen. Die Fällungen lösten unter einigen Anwohnern Unmut aus. „Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten, Bauland zu schaffen, wo keine Bäume vernichtet werden“, heißt es in einem Brief einer Familie aus der Beethovenstraße, die die Fällung der Bäume kritisiert und die Gemeinde auffordert, Freiflächen ohne Bäume für den Wohnungsbau anzukaufen.

Blick von der anderen Seite: Die Bäume sind gefällt, der Hügel wird für den geplanten Neubau noch abgetragen. Quelle: Jens Steglich

„Wir haben mit der Gemeinde Nuthetal sondiert, wo Wohnungsbau kostengünstiger möglich ist“, sagte Gewog-Prokurist Christian Gröne. An der Stelle zwischen den beiden Wohnblöcken ist das der Fall, „weil wir auf eigenem Grundstück bauen können“. Die Bodenrichtwerte seien stark gestiegen. Auf eigenem Boden zu bauen, vermindere die Baukosten und mache moderatere Mieten möglich. „Wir müssen als kommunales Unternehmen nicht fünf Prozent Rendite erwirtschaften, aber wir müssen schwarze Zahlen schreiben“, so Gröne.

Für die gefällten Bäume werden neue gepflanzt – an anderer Stelle

Für die genehmigten Fällungen muss das Wohnungsunternehmen Ausgleichsmaßnahmen leisten. Soll heißen: Es muss neue Bäume pflanzen. Die Aufforstung als Ausgleich für den Eingriff in der Beethovenstraße findet allerdings an anderer Stelle statt. Den Standort für die Neupflanzungen legte der Landesforstbetrieb fest, der ins Spiel kam, weil das gerodete Areal als Teil eines Waldes bewertet wurde. Der Gewog-Prokurist versichert, dass auch am Neubaustandort der grüne Charakter bestehen bleibe. Hecken und einige Bäume würden neu gepflanzt. „Um die Gebäude wird es Grünbereiche geben, auch der Platz vor dem neuen Haus wird begrünt.“

Eine spurlose „Innenverdichtung“ ist allerdings noch nicht erfunden worden. Der eingangs beschriebene Grundkonflikt ist für Nuthetals Bauamtsleiter Rainer vom Lehn ein „gesellschaftliches Problem, für das es ad hoc keine zufriedenstellende Antwort gibt“. Das Baugesetzbuch fordere ausdrücklich, „dass die ’Innenverdichtung’ der Inanspruchnahme des Außenbereichs vorzuziehen ist“, sagte er.

Im Außenbereich zu bauen, „erhöht den Bodenverbrauch und ist teurer, weil Leitungen etwa für Wasser, Abwasser und Energie neu verlegt werden müssten“. Und: „Wir bekommen Nachhaltigkeit nicht auf jedem Quadratmeter hin. Wir müssen am Ende die verschiedenen Faktoren im Sinne des öffentlichen Interesses der gesamten Gemeinde Nuthetal abwägen“, so vom Lehn. Auch dafür seien Bebauungsplanverfahren gedacht. „Im B-Planverfahren für den Neubau in der Beethovenstraße sind aber keine Bürgereinwände vorgebracht worden“, sagte er.

Von Jens Steglich