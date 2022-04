Potsdam-Mittelmark

In den Osterferien kann man sich endlich mal so richtig ausruhen – muss man aber nicht! Denn in Potsdam-Mittelmarkt gibt es auch in den zwei Wochen ohne Schule reichlich zu tun. Eine bunte Mischung an österlichen Traditionen, spannenden Kursen und – zum Glück! – doch eher erholsamen Events bietet in den Osterferien etwas für jeden. Hier ein paar Tipps, was Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Osterferien im Potsdamer Umland unternehmen können.

Den Frühling feiern in Werder

In den Osterferien soll es endlich ordentlich wärmer werden und da bietet es sich doch an, den Frühling einmal richtig zu feiern. Das geht auf dem Biohof Werder gut – beim Baumblütenfest 2022. Umgeben von hübschen Kirschblüten können Besucher sich dort auf hofeigene Spezialitäten freuen: Kuchen, und Bratwürste etwa, aber auch Burger vom Wasserbüffel gilt es zu probieren. Dazu gibt es Livekonzerte und auch ein Theaterstück zu genießen, so wie Schafe mit ihren Lämmern und (lebende) Wasserbüffel zu bestaunen. Auch für Spielmöglichkeiten wird gesorgt sein, etwa mit einer Strohhüpfburg.

Wo, wann und wie: Das Bio-Baumblütenfest findet am Biohof Werder statt, am Panoramaweg Werderobst zwischen den Ortsteilen Glindow und Plessow. Das Ganze findet am 23. April 2022 von 11 bis 19 Uhr statt. Weitere Informationen kann man unter 0171/8229719 erfahren.

Diese Ostertradition darf nicht fehlen: Osterfeuer in Ruhlsdorf

Ein Osterfeuer haben zwar die meisten schon mal erlebt, ist aber immer wieder was schönes – und Teltow wird dafür sorgen, dass dieses Osterfeuer ganz besonders gut wird. Seit 2002 findet das Osterfeuer in Ruhlsdorf jedes Jahr am Ostersonntag statt, veranstaltet von dem Verein Heimatfreunde Ruhlsdorf und mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr (die ausnahmsweise mal ein Feuer starten darf!) und der Stadt Teltow. Dieses Jahr gibt es abgesehen von dem prasselnden Feuer auch noch Livemusik, Bratwurst und Getränke – alkoholisch wie alkoholfrei.

Wo und wann: Das Osterfeuer beginnt um 18 Uhr am Ostersonntag, also dem 17. April. Die Veranstaltung wird bis etwa 22 Uhr dauern. Finden kann man das Osterfeuer auf der Wiese am Röthepfuhl, dem Dorfteich.

Auf Kreuzfahrt durch die Mark: Mit dem Boot über den Schwielowsee

Die Reederei Bernd Kuhl bietet in den Osterferien an den meisten Tagen ab Werder (Havel) unterschiedliche Schiffsrundfahrten an – etwa eine Seerundfahrt über den Schwielowsee und Glindower See, oder eine Rundfahrt nach Potsdam (weitere Infos zu beiden hier). Die Fahrten dauern je eineinhalb bzw. zwei Stunden und kosten ab Werder respektive 16 oder 19 Euro – Kinder bekommen Karten zu 50% ermäßigt, und Kinder bis 6 Jahren fahren gratis mit. Die Schiffe haben sowohl ein Sonnendeck als auch einen klimatisierten Innenraum und die Fahrten führen vorbei an regionalen Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Caputh, der Potsdamer Nikolaikirche oder einem der letzten Schornsteine der ehemals so wichtigen Ziegeleien.

Wo und wann: Die Fahrten beginnen in Werder an der Föhse, direkt an der Brücke zur Insel Werder. Ab dem 14. April fahren die Schiffe täglich, am Montag ist allerdings Ruhetag – da finden keine Rundfahrten statt. Die Rundfahrt nach Potsdam legt um 10.30 Uhr, die kleine Seerundfahrt um 14 Uhr ab. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Reederei selbst.

Ein Huhn, ein Ei und viel Geschrei in Teltow

In der Stadtbibliothek Teltow gibt es eine zur Osterzeit sehr passender Vorlesung für Kinder ab 4 Jahren: Autor Mario Giordano liest sein Buch „Ein Huhn, ein Ei und viel Geschrei.“ In der Geschichte verschwindet plötzlich über Nacht Lulus schönstes Ei – einfach so! Zusammen mit dem Meisterdetektiv Astor Chang und der Grille Zippo versuchen sie, das Rätsel zu Lösen. In Frage kommen unter anderem eine eitle Ziege, die das Eigelb nur zu gerne zur Bartpflege verwenden würde, und auch die Hofkatze. Ohne zu viel zu verraten: Die Geschichte geht am Ende gut aus.

Wo, wann und wie: Die Lesung findet am 13. April 2022 um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Teltow, Jahnstraße 2A, statt. Der Eintritt ist frei, allerdings ist trotzdem eine Ticketreservierung notwendig, die hier durchgeführt werden kann.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Extra-Tipps

Natürlich gibt es noch viele andere Sachen, die in der Region anstehen. Eine kleine Auswahl wollen wir hier noch schnell präsentieren:

In Teltow beginnen am 13. April 2022 die japanischen Kirschblütenwochen. Dieses Jahr gibt es anstelle eines einmaligen Festes mehrere verteile Aktionen. Weitere Informationen folgen auf www.hanamifest.org.

beginnen am 13. April 2022 die japanischen Kirschblütenwochen. Dieses Jahr gibt es anstelle eines einmaligen Festes mehrere verteile Aktionen. Weitere Informationen folgen auf www.hanamifest.org. In Werder (Havel) gibt es am 16. April 2022 ab 11 Uhr einen Osterspaziergang, der die regionalen Osterbräuche erforscht. Die Tour kostet 7,50 Euro. Weitere Informationen findet man hier.

gibt es am 16. April 2022 ab 11 Uhr einen Osterspaziergang, der die regionalen Osterbräuche erforscht. Die Tour kostet 7,50 Euro. Weitere Informationen findet man hier. Am 13. und 20. April bietet die Schlossgalerie Haape in Schwielowsee einen Kindermalkurs an. Die dabei gelehrten Techniken lassen sich auch gut Zuhause wiederholen.

einen Kindermalkurs an. Die dabei gelehrten Techniken lassen sich auch gut Zuhause wiederholen. Der Osterhase kommt am 18. April, eingeladen vom Bürgertreff, nach Saarmund. Wer ihn findet kriegt selbstverständlich eine Belohnung. Weitere Informationen folgen am 18. April auf der Webseite des Bürgertreffs.

Von Linus Höller