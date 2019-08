Bergholz-Rehbrücke

Irgendjemand hat alles auf Super-8-Film festgehalten. Der Tag, an dem die Otto-Nagel-Schule eröffnet und in Beschlag genommen wurde, begann mit einem Fahnenappell an der alten Schule in Bergholz. Von dort, vom kleinen, 1894 gebauten Schulhaus, das nun ausgedient hatte, machten sich die Kinder und Lehrer am 1...