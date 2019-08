Saarmund

Waldbrand am Ortsrand von Saarmund: Beim Anflug auf den nahegelegenen Flughafen entdeckte ein Pilot am Sonntagmittag Rauchentwicklung und meldete die Beobachtung umgehend an das Bodenteam des Flughafens. Die Kollegen informierten die Einsatzkräfte, die Feuerwehr Nuthetal war umgehend vor Ort und konnte den inzwischen rund 100 Quadratmeter großen Brand löschen.

Auch die Polizei rückte mit vier Fahrzeugen aus, die Kriminaltechniker ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung. „Es gab vor Ort keine Hinweise auf eine Selbstentzündung“, hieß es auf MAZ-Anfrage von der Polizei in Potsdam. „Deswegen gehen wir von Brandstiftung aus.“

Von MAZonline