Bergholz-Rehbrücke

In ein Restaurant in der Arthur-Scheunert-Allee in Bergholz-Rehbrücke ist zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eingebrochen worden.

Die bislang unbekannten Täter konnten ein Fenster öffnen und durchsuchten die Innenräume. Dabei stahlen sie Bargeld, eine Mikrowelle und Computertechnik. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei leitet nun die Ermittlungen.

Von MAZonline