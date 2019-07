Nuthetal

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 10 zwischen dem Dreieck Nuthetal und der Abfahrt Ludwigfelde West. Der 25-jährige polnische Fahrer eines MAN-Sattelzuges hatte beim Fahrspurwechsel so stark bremsen müssen, dass ein unmittelbar hinter ihm fahrender Landsmann (28) mit seinem MAN ins Heck des Jüngeren krachte. Dabei wurde der auffahrende Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte mussten den Mann auf die Intensivstation eines Krankenhauses bringen.

Autobahn Richtung Frankfurt gesperrt

Während der Rettungs- und Bergearbeiten war die Autobahn in Richtung Frankfurt (Oder) voll gesperrt. Auch als der Verkehr auf einem Fahrstreifen wieder rollte, kam es zu erheblichen Staus. Die Bergungsarbeiten waren gegen 1 Uhr nachts beendet. Der Sachschaden wird auf über 60 000 Euro geschätzt.

