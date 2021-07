Bergholz-Rehbrücke

Die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG (PWG) wird in der Nachbarschaft der Landeshauptstadt aktiv und baut in Bergholz-Rehbrücke neue Wohnungen. Auf einem Areal an der Leibnizstraße 99 werden sechs jeweils dreigeschossige Gebäude mit insgesamt 50 Quartieren errichtet. Es entstehen 27 Zwei-Raum- und 22 Drei-Raum-Wohnungen sowie ein Ein-Raum-Appartement, die allesamt über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen werden. Die Wohnungen im Erdgeschoss werden barrierefrei sein.

Die Bauarbeiten beginnen im September

Für das Vorhaben liegt seit Anfang der Woche eine Baugenehmigung vor. Die Arbeiten beginnen im September. Die Genossenschaft geht von einer einjährigen Bauzeit aus. Im Herbst 2022 werden die ersten Bewohner einziehen können, bis Ende 2022 sollen auch die Arbeiten im Wohnumfeld abgeschlossen sein, sagte Carsten Hagenau, dessen Unternehmen Projektkommunikation die Genossenschaft bei dem Vorhaben begleitet.

Genossenschaft investiert 15 Millionen Euro

Potsdams zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft investiert in das neue Quartier in Bergholz-Rehbrücke 15 Millionen Euro, sagte PWG-Vorstand Matthias Pludra. In der Summe ist der Kauf des Grundstücks, für das es einen gültigen Bebauungsplan gibt, mit enthalten. Die PWG hatte das Areal 2020 erworben.

Im Vorfeld des Baustarts hatte die PWG am Dienstagabend Anwohner, Interessenten und Vertreter der Gemeinde zu einem Informationsabend auf das Areal eingeladen. Etwa 60 Besucher nutzten die Gelegenheit. Rede und Antwort standen auch Vorstandsmitglieder der PWG und die Architekten.

Es gibt bereits 30 Interessenten

Nach Angaben der PWG gibt es für die Wohnungen bereits 30 Interessenten, ein Drittel davon kommt aus Bergholz-Rehbrücke, dem größten Ortsteil der Gemeinde Nuthetal. Das Angebot ziele auf Mitglieder der Genossenschaft, richte sich aber auch an ältere Bewohner in Bergholz-Rehbrücke, die ihr Einfamilienhaus aufgeben, ihren Heimatort aber nicht verlassen wollen. „Ihnen bieten wir mit diesem Projekt barrierefreie Wohnungen in der heimatlichen Umgebung an“, sagte Klaus-Dieter Boshold, Vorstand der Genossenschaft. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft, für die man Anteile an der PWG erwirbt, die auch vererbbar sind.

Erstmals baut Genossenschaft in Nuthetal

Das Projekt ist mit einer Premiere verbunden: „Es ist die erste Wohnungsgenossenschaft, die in der Gemeinde Nuthetal baut“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). „Es ist ein gutes Modell für Nuthetal. Hier entstehen Wohnungen, die auch für Menschen, die mit normalen Löhnen nach Hause kommen, erschwinglich sind“, sagte sie. Ähnlich sieht das Monika Zeeb, Vorsitzende der Fraktion SPD/AiV in der Gemeindevertretung: „Ich freue mich, dass eine Wohnungsgenossenschaft nach Bergholz-Rehbrücke kommt und hier Wohnungen zu bezahlbaren Mieten baut.“

Kaltmiete zwischen 9,50 und 10,50 Euro

Die Kaltmiete für die Wohnungen wird voraussichtlich zwischen 9,50 und 10,50 Euro pro Quadratmeter betragen. Es gibt in der Rechnung noch eine Unbekannte: „Wir wissen nicht, wie sich die Baukosten entwickeln werden“, sagte Hagenau. Dass die Neubaumieten deutlich über den Durchschnittsmieten der Genossenschaft liegen, hat vor allem mit gestiegenen Baustoff- und Grundstückspreisen zu tun. Laut PWG-Vorstand Boshold liegt die Kaltmiete im Durchschnitt aller 4163 Wohnungen der Genossenschaft bei 5,60 Euro je Quadratmeter.

„Bei uns gibt es keinen, der die Gewinne nach Hause trägt. Das bleibt alles in der Genossenschaft“, sagte er. „Vermietet werden muss nach Selbstkostenprinzip. In 20 Jahren werden diese neuen Wohnungen hier die preiswertesten weit und breit sein“, so Hagenau.

Es entstehen auch 76 Radstellplätze

Zur Finanzierung der sechs Wohnhäuser in Bergholz-Rehbrücke nimmt die PWG Förderkredite und Zuschüsse der KfW-Bank für energieeffizientes Bauen in Anspruch, was die Mietpreise dämpft. Es entstehen zudem 50 Auto- und 76 Radstellplätze – 50 davon in den Abstellräumen der Wohnungen.

Ein Problem ist noch die Zufahrt zum künftigen Viertel, die sanierungsbedürftig ist. „Gemeinde, Genossenschaft und Landesstraßenbetrieb werden dazu Gespräche führen“, sagte die Bürgermeisterin.

Von Jens Steglich