Bergholz-Rehbrücke

Es gibt keine Anleitung dafür, wie man 100 Jahre alt werden kann, aber einen guten Rat von einer Frau, die in dieser Hinsicht schon eigene Erfahrungen gesammelt hat: „Man sollte nicht immer das Schlechte sehen, sondern auch das Gute“ – kurzum: Zufriedenheit ist so ein innerer Gemütszustand, der das Leben verlängern kann. Ruth Weiland muss es wissen. Sie ist am Freitag 100 Jahre alt geworden.

Zum Hundertsten wird sie mit einem Ständchen überrascht

Zum Hundertsten wurde sie mit einem Geburtstagsständchen überrascht – von der Singegruppe der Bergholz-Rehbrücker Volkssolidarität. Ruth Weiland, die seit August in der neuen Seniorenresidenz „ Oskar Picht“ lebt, ist normalerweise Stammgast bei Veranstaltungen der Volkssolidarität. Aber es sind keine normalen Zeiten. In Zeiten von Corona sind auch runde Geburtstage anders.

Die fehlenden Umarmungen werden nachgeholt

In der Seniorenresidenz gaben sich am Freitag alle Mühe, Freude zu bereiten – allerdings unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen. Die Geburtstagslieder wurden in gebührendem Abstand draußen vor der Tür gesungen und kamen trotzdem gut an.

Die Singegruppe der Volkssolidarität brachte der Jubilarin ein Geburtstagsständchen. Quelle: Jens Steglich

Marlies Schramm, eine Freundin, hätte die Jubilarin am liebsten fest in die Arme genommen und gedrückt. „Ich glaube, sie hat ein bisschen mit den Tränen gerungen, weil keiner sie in diesen Zeiten umarmen darf. Das fehlt einfach“, sagt Marlies Schramm. „Wir werden alle Umarmungen nachholen“, verspricht sie ihrer 100-jährigen Freundin. „Wir hatten es uns mit viel Nähe und Herzlichkeit vorgestellt, das ist jetzt der Situation geschuldet“, sagt Erhard Weiland, der Sohn der Jubilarin, die ein bewegtes Leben hat.

Nach der Flucht landet sie im Harz und findet ihr großes Glück

Ruth Weiland wird am 16. Oktober 1920 in Oppeln im damaligen Oberschlesien geboren. Sie ist 24 Jahre alt, als die Ostfront näher rückt und sie aus der Heimat fliehen muss. Sie landet eher zufällig 1946 in Goslar im Harz und findet dort ihr Glück. Beim Tanz lernt sie Friedrich Weiland kennen, den Mann, den sie 1947 heiraten und mit dem sie 65 Jahre später Eiserne Hochzeit feiern wird. Er verstarb 2017 kurz vor dem 70. Hochzeitstag. „Die fast 70 Jahre lange Zweisamkeit mit ihrem Mann war ihr größtes Glück“, sagt der Sohn. Die Mutter weiß noch einen großen Glücksmoment: Die Geburt ihres Sohnes.

Vor dem Fernseher haben sie immer mitgesungen

Er holte seine Eltern vor knapp 20 Jahren nach Bergholz-Rehbrücke. Später wird Marlies Schramm ihre Nachbarin. „Wir haben immer zusammen Fernsehen geguckt und Mensch ärgere dich nicht gespielt“, erzählt sie. Am liebsten schauten sie Musiksendungen an. „Wir haben dann vor dem Fernseher mitgesungen.“ Herzenswärme und Freude strahle Ruth Weiland aus, sagt die Freundin und fügt hinzu: „Sie geht jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden mit dem Rollator spazieren. Es ist ein Wunder.“

Sie mag Ausflüge, Männerchöre und heißen Kaffee

Ruth Weiland, die lange Jahre bei Melitta, der Firma, die Filtertüten und Kaffeemaschinen herstellt, arbeitete, hat zwei Enkel und zwei Urenkel. Sie mag Ausflüge, Männerchöre, Blasmusik und heißen Kaffee. Zum 100. Geburtstag, zu dem auch Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) gratulierte, hat sie sogar eine Uraufführung erlebt. Für sie gesungen wurde der von Kurt Baller frisch komponierte Oskar-Picht-Seniorenzentrum-Song. Von Marlies Schramm gab es noch ein zweites Versprechen: „Ich hoffe, dass wir bald wieder Veranstaltungen machen können. Dann holen wir dich ab.“

Von Jens Steglich