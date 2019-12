Bergholz-Rehbrücke

„Wir haben nicht mehr so viel, wir machen doch zu“, sagt die Buchhändlerin und die Kundin antwortet: „Was?!?“ Ja, so ein kleiner Buchladen kann einem ans Herz wachsen. In der Geschäftsstraße am Marktplatz von Bergholz-Rehbrücke geht eine Ära zu Ende. Angela Huwe, Rehbrückes Buchhändlerin, hört auf. Am 27. Dezember wird sie ihr Geschäft schließen.

Als sie den Eckladen in den 1990er Jahren mietete, wurde an der Gartenstadt, dem neuen Viertel im Ort, noch gebaut. Und die Straße vorm Haus gab es noch gar nicht. 1996 eröffnete sie ihre Buchhandlung – 23 Jahre später ist sie die einzige unter den Geschäftsleuten der ersten Stunde, die bis heute durchgehalten hat. Jetzt aber ist Schluss, Angela Huwe geht in Rente. Die Abschiedsfeier ist am 27. Dezember ab 10 Uhr.

Im Buchladen gab es immer Lese- und oft Gesprächsstoff

Vielleicht werden sich die Freunde der Bücher dann noch einmal davon erzählen, was so los war im Buchladen an der Ecke, wo es immer Lese- und oft Gesprächsstoff gab. „Man hat mit vielen Kunden ein persönliches Verhältnis und kennt die Familiengeschichten“, sagt sie. Im Laden wird geschwatzt und gelacht und ab und an Dampf abgelassen. „Manchmal ist man auch ,Beichtvater’“, erzählt die 65-Jährige, die mit 16 Jahren ihre Ausbildung zur Buchhändlerin begann. Fast ein halbes Jahrhundert ist sie den Büchern und diesem Beruf treu geblieben, hat in der Potsdamer Waldstadt, in Babelsberg und am Stern gearbeitet. Ihr Laden in Bergholz-Rehbrücke wird heute noch Stern-Buchhandlung genannt.

Angela Huwe hatte ihr Hauptgeschäft früher im Wohngebiet am Stern. Ihre Stammkunden aber verließen damals, in den 1990er Jahren, die DDR-Plattenbauten und zogen weg. Für den Buchladen dort brachen schwere Zeiten an. Viele Kunden verabschiedeten sich vorher bei ihr und erzählten, wohin sie ziehen werden. Einige verschlug es nach Rehbrücke, in die gerade entstandene Gartenstadt. So wurde Angela Huwe auf diesen Ort aufmerksam.

Für guten Buchabsatz sorgen die ganz Jungen und die Alten

Die ersten Jahre in Rehbrücke waren für die Buchhändlerin eine Wucht. Die Ex-DDR-Bürger waren hungrig auf andere Literatur, kauften auch Nachschlagewerke, Sport- oder Kochbücher. Später bekommt sie den Welten-Wandel auch in Rehbrücke zu spüren. Online-Versandhändler tauchen auf, junge Leute verschlägt es seither selten in den Buchladen. Wenn sie kommen, zeigen auf dem Smartphone: „Das Buch will ich haben.“

Für guten Buchabsatz sorgen die ganz Jungen, die Kinderbücher lesen oder Harry-Potter-Romane „verschlingen“, und die Älteren, „die noch in den Laden gehen, etwas anfassen oder einfach nur reden wollen“. Über die neuen Zeiten will die Buchhändlerin nicht meckern. Es ist der Lauf der Dinge. Der Buchladen an der Ecke wird auch nur einen Monat geschlossen sein. „Wir sind stolz, dass es weiter geht.“ Eine Potsdamerin öffnet mit neuem Konzept im Februar 2020 das Geschäft.

Wie aber wird es sein, am 27. Dezember, wenn Angela Huwe die Tür ihres Buchladens ein letztes Mal schließt? „Ich weiß es noch nicht. Ich freue mich auch auf die freie Zeit.“ Wehmut wird trotzdem dabei sein. „Es war ja mein Leben“, sagt sie. Kunden sagen ihr voraus: „Du wirst uns vermissen.“ Ja, sagt sie: „Die Gespräche mit den Leuten werden mir fehlen. Wahrscheinlich werde ich dann in die Läden gehen, um einfach mal zu schwatzen.“

Von Jens Steglich