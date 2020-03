Rehbrückes Einkaufsstraße im Ausnahmezustand

Bergholz-Rehbrücke

Der Kartoffelhändler auf dem Wochenmarkt stellt sogar Warnkegel auf. Sie sollen signalisieren: Schön Abstand halten! Auf einem gelben Zettel erklärt er, warum: „Nichteinhaltung kann nicht nur zu Ansteckung führen, sondern auch zu Marktabbruch.“ Die Leute hielten Abstand und die langen Schlangen auf dem Wochenmarkt in Bergholz-Rehbrücke waren kein Ausdruck von Mangel, sondern von Disziplin. Der Wochenmarkt darf noch öffnen, weil es dort Lebensmittel gibt. Kartoffeln zum Beispiel, die in Zeiten von Corona besonders begehrt sind. „Die Leute kochen wieder zuhause“, sagt der Kartoffelhändler.

„Wir können uns nicht in die Ecke setzen und weinen“

Die Ladenstraße in Bergholz-Rehbrücke gleich neben dem Marktplatz hat sich hingegen merklich geleert. Viele Geschäfte mussten schließen. „Es ist ein Ausnahmezustand. Das hatten wir noch nie“, sagt Anja Sprzagala. Sie betreibt mit ihrem Mann den Blumenladen, der seit Mittwoch zu ist. „Es ist schrecklich“, sagt sie und fügt doch kämpferisch hinzu: „Wir können uns aber nicht in die Ecke setzen und weinen. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten und gucken, wie wir es gemeinsam schaffen.“ Ihre Steuerberaterin will ihr Wege aufzeigen, wie kleine Geschäftsleute, denen gerade der Boden unter den Füßen wegzurutschen droht, staatliche Hilfen beantragen können. Die Mietkosten laufen ja weiter, nur Einnahmen haben sie nicht mehr. „Wir hoffen, wir können das Geschäft halten und wir hoffen, dass die Leute vernünftig bleiben“, sagt die Blumenfrau.

Früher war mehr Betrieb: Rehbrückes Ladenstraße in Zeiten von Corona. Quelle: Jens Steglich

„Als Privatunternehmerin ist jeder Tag, an dem man schließen muss, schwer tragbar. Wir haften mit unserem Privatvermögen für unsere Geschäfte“, sagt Ute Lorenz, die den Feinkostladen führt. Er kann offen bleiben, weil sie Lebensmittel anbietet. „Es wird viel Käse und Wein gekauft“, sagt sie. Vorn an der Tür hat sie auf einen Aufsteller geschrieben: „Genuss statt Frust... weiter geht’s.“ Nicht alle haben den Wink verstanden. Ein Kunde wollte viel vorbestellen. Als sie sagte, das funktioniert gerade nicht, wurde er grimmig. „Wir sollten alle froh sein, wenn wir gesund aus der Situation herauskommen und wir sollten respektvoll miteinander umgehen“, sagt die Frau aus dem Feinkostladen.

„Die Leute kaufen vor allem Käse und Wein.“ Ute Lorenz an ihrem Feinkostladen. Quelle: Jens Steglich

Sollte die Situation schlimmer werden, „dann stelle ich mich mit einem Stehtisch vorn an die Eingangstür und gebe die Ware auf Zuruf heraus“. Die Versorgungslage bleibe stabil. „Wir können jetzt nicht kapitulieren: Der Bürger muss versorgt werden.“ Zwei Packungen Mundschutz hat sie bestellt. Eine Stammkundin hat schon angeboten: „Wenn ältere Leute etwas aus deinem Laden brauchen – ich bringe es hin.“ Genau: „Dann bekommt sie einen Mundschutz und bringt es hin“, sagt Ute Lorenz und will noch einen Satz loswerden: „Was die Verkäuferinnen in den Supermärkten leisten – alle Achtung.“

„Die Leute sind redseliger geworden“

Jan Skowrnowski hat aus dem Radio erfahren, dass die Werkstatt in seinem Radshop offen bleiben kann. Eine Menge Leute wollen ihre Räder gerade auf Vordermann bringen lassen. „Das liegt am Frühjahr und daran, dass sie nicht mehr so gern Bus oder Bahn fahren.“ In Panik sind die Leute aber nicht, die zu ihm kommen. „Aber sie sind redseliger geworden. Manche kommen ja nur noch selten raus“, sagt er. „Die langen Gespräche gehören jetzt zum Service mit dazu.“

„“Die Leute sind redseliger geworden“: Radreparateur Jan Skowrnowski. Quelle: Jens Steglich

Für Luica Clavis konnte der Start in die Selbstständigkeit kaum schlimmer verlaufen. Das Coronavirus hat ihn komplett verhagelt. Sie wollte sich einen Traum erfüllen und eröffnete am Montag ihren Hundesalon in Rehbrücke. Am Donnerstag hat sie ihn wieder geschlossen. Ihren Hundefriseursalon, in dem es auch Tierfutter gibt, könnte sie offen halten. „Wenn kein Kunde kommt, bringt mir das leider auch nichts“, sagt sie. Die 25-Jährige öffnet jetzt nur noch nach Terminvereinbarung. „Wenn aber ältere Leute Hundefutter brauchen, dann können sie unter 0178/37 67 396 anrufen. Dann liefere ich es nach Hause“, sagt sie.

Abstand halten: Eine Mahnung auf dem Wochenmarkt in Bergholz-Rehbrücke. Quelle: Martin Siegert

„Noch geht es, aber wie lange noch“, sagt Eddy Weber. Der Raumausstatter musste sein Geschäft in Rehbrücke dicht machen. Was er nicht verstehen kann: „Wir müssen unsere kleinen Laden zumachen und die großen bleiben offen.“ Gemeint sind die Baumärkte, die gerade voll mit Menschen seien. Virologen würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. „Dort treffen sich Familien mit Kindern“, sagt Weber und schüttelt mit dem Kopf: „Die Leute haben es noch nicht verstanden“ Sein Appell: „Jetzt müssen wir alle mal 14 Tage an einer Strippe ziehen und bundeseinheitlich alles dicht machen, außer Lebensmittelgeschäfte. Vielleicht hilft das eher.“

87-Jährige sagt: „Verhungern wird niemand.“

Christel Suppas ist froh, „dass ich hier noch herkommen kann“. Sie hat im Laden von Ute Lorenz Kleinigkeiten zum Essen geholt. Die Menschen, die jetzt Lebensmittel in Massen hamstern, findet sie bescheuert. „Die schmeißen dann alles weg.“ Für die 87-Jährige, die den Krieg überstanden hat, steht fest: „Verhungern wird niemand.“

Ein Brief an die Kunden Tobias Fischer, Inhaber des Rehbrücker Friseursalons „Haarchitekten“, hat einen Brief an die Kunden geschrieben: „Aus Fürsorgeaspekten gegenüber meinen Beschäftigten, meinen Kunden und nicht zuletzt meiner Familie werde ich den Salon ab sofort und bis auf weiteres geschlossen halten“, heißt es darin. Der Brief endet mit dem Satz: „Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald, und vor allem: Bleiben Sie alle schön gesund.“

Von Jens Steglich