Nuthetal

Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) hat in einem Brief an das Landesumweltamt um zügige Prüfung der Wolfsrisse im Ortsteil Philippsthal und um entsprechende Maßnahmen „im Rahmen des Wolfsmanagements“ gebeten. In dem Schreiben ist auch die Rede davon, dass die Tiere zu identifizieren seien und eine „Entnahme dieser Wölfe“ erfolgen sollte.

Wie berichtet, hatte die Gemeindevertretung nach wiederholten Wolfsrissen in und um Philippsthal die Bürgermeisterin beauftragt, sich in der Sache an das Landesumweltamt zu wenden. In dem Schreiben regt sie auch eine bessere Information der Bevölkerung zum Thema Wolf an. Sie bittet die Behörde um Information zum weiteren Vorgehen bis zum 18. Oktober.

Vermutung: Es ist immer derselbe Wolf

Nach Angaben von Ortsvorsteher Bernd-Alois Tenhagen waren die Philippsthaler Wolfsrisse bereits Thema in einer Besprechung von Vertretern des Umweltamts und des Landesumweltministeriums. Er hatte jüngst Alarm geschlagen und die Behörden aufgefordert, aktiv zu werden und Maßnahmen zu ergreifen.

Lesen Sie auch:

In Philippsthal wird vermutet, dass ein und derselbe Wolf für zahlreiche Risse von Schafen in kurzer Zeit verantwortlich ist. Landwirt Chris-Uwe Rohrbeck, der nach fünf Rissen in seiner Herde die Schafhaltung aufgegeben hat, forderte eine Tötung des „Problemwolfs“.

Wolfsverordnung definiert Kriterien für eine „Entnahme“

Laut Landesumweltamt können gemäß Paragraf 4 der Brandenburgischen Wolfsverordnung die streng geschützten Tiere zur Abwendung von Übergriffen auf Nutztiere getötet werden. „Solche Entnahmen sind jedoch nur zulässig, wenn ein Wolf oder mehrere Wölfe mehrfach in Weidetierbestände eingedrungen sind, die nach den in der Anlage aufgeführten ’zumutbaren Maßnahmen zum Schutz von Weidetierbeständen vor Wolfsübergriffen’ geschützt waren, und dort Nutztiere gerissen oder verletzt haben“, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Voraussetzung sei ein drohender, ernster landwirtschaftlicher Schaden.

Kein formales Antragsverfahren

Für Anträge auf „Wolfsentnahme“ durch betroffene Tierhalter gebe es kein formales Verfahren. „Es genügt, wenn ein formloses Schreiben, welches das Geschehen vor Ort hinreichend genau beschreibt, an das Landesamt für Umwelt gerichtet wird.“ Dort finde die Prüfung statt, ob die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen.

Kranker Wolf schlief im Strohlager

In Brandenburg sind bisher sieben Wölfe legal und gezielt getötet worden. Allerdings aus anderen Gründen. In sechs Fällen handelte es sich um Tiere, die durch Verkehrsunfälle schwer verletzt oder durch Unbekannte illegal angeschossen worden waren. Ein Tierarzt schläferte sie ein.

Lesen Sie auch: Naturschützer: Immer mehr Wölfe werden illegal getötet

In Klein Muckrow (Oder-Spree) wurde am 29. März 2019 ein schwer räudekranker Wolf getötet, der sich in einem eingezäunten Betriebsgelände einer Milchviehanlage aufhielt und im dortigen Strohlager nächtigte. „Es war von einer unmittelbaren Gefährdung von Mitarbeitern des Betriebes auszugehen“, teilte das Landesumweltamt mit.

Von Jens Steglich