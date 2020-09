Mietwohnhaus mit Pflegedienst in Saarmund geplant - Bis zu 120 Quartiere: Investor will in Saarmund ein Haus für die ältere Generation bauen

Ein neuer Investor will in Saarmund ein Haus mit bis zu 120 Wohnungen für die ältere Generation bauen und einen Pflegedienst und eine Tagespflege integrieren. Mieter sollen so bis zuletzt selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben können. Das Projekt soll auch auf einem anderen Gebiet den Nerv der Zeit treffen.