Saarmund

Kurt Kühne ( SPD), Saarmunds langjähriger Ortsvorsteher, ist mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Nuthetal geehrt worden. „Er vertrat mit großem Engagement die Interessen von Saarmund und hat sich mit Herz und Kopf auch um die vielen kleinen Dinge, die in so einem Ortsteil anfallen, gekümmert“, heißt es in der Laudatio im Nuthetaler Ehrenbuch.

Kurt Kühne lenkte 21 Jahre lang die Geschicke in Saarmund. Er hatte sich 2019 nicht noch einmal zur Wahl gestellt und den Staffelstab an Alexander Erdmann (Linke) übergeben, der im Juni zum neuen Ortsvorsteher gewählt wurde. Saarmunder hatten für Kurt Kühne jüngst zur Verabschiedung eine Dankesfeier im Bürgertreff organisiert. Zur Feier kamen viele Weggefährten und Bürger, um sich persönlich bei ihm zu bedanken und zu verabschieden. „Besonders beeindruckend war der Abschied der Feuerwehr – mit Sirene und traditionellem Gruß der Kameraden“, sagte Janette Schwericke (BFN), Mitglied im Ortsbeirat.

Auch Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) würdigte seinen langjährigen Einsatz. Er habe auch die kleinen Dinge nie aus den Augen verloren. „Wenn an der Friedhofsmauer etwas zu machen war oder an einem Gehweg, dann setzte er sich dafür ein“, sagte sie. Gewürdigt wurde auch sein Mitstreiter im Ortsbeirat, Günther Erdmann. Er war ebenso lange im Gremium tätig und genießt nun den wohlverdienten Ruhestand. Kurt Kühne verabschiedet sich nicht komplett aus der Lokalpolitik. Er wird sich weiter in der Nuthetaler Gemeindevertretung engagieren.

Saarmunds neue Ortsbeiratsmitglieder bedankten sich bei Kurt Kühne und Günther Erdmann mit einem besonderen Geschenk. Die beiden bekommen den Heimatort jetzt aus einer anderen Perspektive zu sehen – von oben bei einem gemeinsamen Rundflug über Saarmund.

Von Jens Steglich