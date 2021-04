Tremsdorf

Die Arbeiter der Deutschen Glasfaser rückten im März an, rissen die Wiese vor dem Gartenzaun auf, legten Glasfaserkabel in die Erde und buddelten den Graben wieder zu. Damit es auch vor dem Zaun wieder grün aussieht, säte Helga Schöttke neuen Rasen. Die Saat ging gerade auf, die Grashalme reckten sich schon in Richtung Sonne empor, da kam der nächste Bautrupp – dieses Mal von der Firma DNS-Net. Die Arbeiter brachen den Boden an gleicher Stelle in der Tremsdorfer Dorfstraße wieder auf, verlegten Glasfaserkabel und schütteten den Graben zu.

„Ich war auf 180“

„Ich war auf 180“, sagt Helga Schöttke und findet: „Das ist doch ein Schildbürgerstreich.“ Neuen Rasen vor ihrem Gartenzaun will die Tremsdorferin nun erst einmal nicht säen. „Dann kommt bestimmt noch die Telekom und buddelt alles wieder auf“, sagt sie. Thomas Schöttke, ihr Mann, fügt hinzu: „Die ersten haben orangene Kabel verlegt, die zweiten grüne und blaue. Die Telekom wird wohl magentafarbene Kabel verlegen“, witzelt er.

Ein Zweikampf, der früher undenkbar war

Die beiden Tremsdorfer, die ihren Humor nicht verloren haben, sind wie andere Ortsbewohner gerade Zeugen eines Zweikampfes, der vor drei Jahren noch undenkbar war. Zwei Telekommunikationsanbieter drängeln sich in einem kleinen Dorf und verlegen doppelt Glasfaserkabel. Zur Erinnerung: Vor nicht allzu langer Zeit hieß es noch, private Unternehmen werden für die Dörfer nie Glasfasernetze bauen, weil es sich wegen der geringen Kundenzahl nicht rechne.

Anbieter plakatieren wie beim Wahlkampf

Man könnte das, was in Tremsdorf und in der ganzen Gemeinde Nuthetal abläuft, auch einen tadellosen Wettbewerb nennen, der ungefähr so zustande kam. Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser schloss mit Nuthetal einen Kooperationsvertrag zum Glasfaserausbau ab. Eine Bedingung: Wer die Gemeinde haben möchte, muss auch die kleinen Ortsteile mit ans schnelle Netz anschließen. Die DNS-Net ist in der Gemeinde schon vorher aktiv gewesen, hat dort Kundschaft, die nicht verloren gehen und nun mit einem eigenen Glasfaser-Angebot bei der Stange gehalten werden soll. Und so kommt es dazu, dass dort, wo Anbieter früher bei der Frage nach dem Glasfaserausbau den Kopf schüttelten, sich mehrere um diese Aufgabe reißen. Ein Sinnbild dafür sind die Plakatierungen in Nuthetal, wo beide Anbieter wie bei einem Wahlkampf um die Gunst der Kunden werben.

„Volkswirtschaftlich macht es keinen Sinn“

„Volkswirtschaftlich macht es keinen Sinn“, sagt Karsten Gericke, der Breitbandbeauftragte des Landkreises. „Früher mussten Unternehmen einen Ausbauwunsch gegenüber der Bundesnetzagentur anzeigen und hatten zwölf Monate Zeit dafür“, sagt Gericke. Das sei zu Zeiten des Kupfernetzes gewesen, das reguliert wurde, weil es vorher der Telekom gehörte. „Der Glasfasermarkt mit einem komplett neuem Netz ist nicht reguliert.“ Im aktuellen Geschehen sieht er den Vorteil, „dass sich Unternehmen langsam für den ländlichen Raum interessieren“.

Wie beim Wahlkampf: Die beiden Internetanbieter plakatieren in Nuthetal, hier im Ortsteil Bergholz-Rehbrücke. Quelle: Jens Steglich

Wie aber kommt es dazu, dass Firmen ohne öffentliche Zuschüsse dort aktiv werden? Gericke spricht von institutionellen Anlegern, zum Beispiel Rentenfonds, die nach den Turbulenzen an den Börsen darauf achten, langfristig und sicher zu investieren. Sie tun das etwa in Unternehmen, die digitale Infrastruktur bauen, und erhoffen sich davon Dividendenzahlungen.

„Sie hätten sich abstimmen können“

Glasfaserausbau doppelt vorzunehmen, ist freilich nicht im Sinne des Erfinders. „Wir dürfen es den Unternehmen nicht verwehren, das ist Marktwirtschaft“, sagt Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) und fügt hinzu: „Die Unternehmen hätten sich abstimmen können. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie sich verständigt und nur einmal gegraben hätten und dann am besten gemeinsam. “

„Wir bauen niemals doppelt aus“

„Wir bauen niemals doppelt aus. Wenn der Ausbau eines Wettbewerbers begonnen hat, bauen wir nicht aus, weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht“, sagt Carina Schnipper, Sprecherin der Deutschen Glasfaser, und verweist auf den Kooperationsvertrag mit Nuthetal. Übersetzen kann man das auch so: Die Deutsche Glasfaser war mit ihrem Angebot zuerst da.

„Wir haben in Nuthetal und angrenzenden Gebieten seit Jahren unsere DNS-Net-Breitbandinfrastruktur und eine Anbindung an unseren Brandenburger Glasfaserring, insofern wurde auch Nuthetal im normalen Planungsrhythmus mit berücksichtigt“, sagt Claudia Burkhardt, Sprecherin von DNS-Net. „Auf ausdrücklichen Wunsch unserer Bestandskunden in der Gemeinde Nuthetal bauen wir in der Region gezielt und konzentriert aus und setzen dabei auf Glasfaser“, so die Sprecherin. Und: „Bezüglich Nuthetal hatten wir konkrete Abstimmungsangebote zur Mitverlegung unterbreitet, was jedoch seitens der Geschäftsführung des Wettbewerbers kategorisch abgelehnt wurde.“

Eine Idee könnte zur Entspannung beitragen

Wie das Ringen ausgeht, mag der Breitbandbeauftragte nicht voraussagen. Am Ende regele es der Markt. Er hat aber eine Idee, die zur Entspannung beitragen könnte. „Schön wäre es, wenn ein Telekommunikationsunternehmen der Tremsdorferin einen Sack Rasensaat zur Verfügung stellt.“

