50 Jahre Gemeindevertreterin: Annerose Hamisch-Fischer über Nackenschläge, Glück und Verlust

Nuthetal

Für eine Lokalpolitikerin ist das wie eine Goldene Hochzeit – 50 Jahre mit der Gemeindevertretung verbandelt zu sein. Im Mai 1970 zog Annerose Hamisch-Fischer in die Gemeindevertretung von Bergholz-Rehbrücke ein. In den 50 Jahren erlebte die Lehrerin, die in Saarmund und Rehbrücke unterrichtete, turbulente Zeiten, war auch Ortsbürgermeisterin und sitzt als Parteilose für die Linke im Nuthetaler Gemeindeparlament und im Kreistag.

Frau Hamisch-Fischer, können Sie sich noch an ihre erste Gemeindevertretersitzung vor 50 Jahren erinnern?

Anzeige

Annerose Hamisch-Fischer: Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß noch, wie wir später in Bergholz-Rehbrücke gegen den Bau eines Schlachthofes gekämpft haben. Er ist nie gebaut worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Was war die wichtigste Entscheidung, die Sie in der Gemeindevertretung in den 50 Jahren gefasst haben?

Da gibt es einige aufzuzählen.

Und wenn Sie nur die drei wichtigsten nennen?

Dass wir den Neubau der Kita „ Anne Frank“ mit 210 Plätzen auf den Weg gebracht haben, war wichtig. Die Rede zur Grundsteinlegung 1997 habe ich in Gedichtform gehalten.

Können Sie einen Vers daraus zitieren?

„Wir taten uns mit diesem Projekt sehr schwer, ein zweiter Kita-Standort musste her. Langsam begann die Planung schon zu rosten und blieb hängen an den angeblich zu hohen Kosten...“ Ich habe damals viele Reden in Versform gehalten, auch die zum 85. und 100. Geburtstag der Feuerwehr in Bergholz-Rehbrücke.

Zwei wichtige Entscheidungen fehlen noch.

Wichtig war, dass wir die Netzverknüpfung, eine Umgehung, die mehrere Bundesstraßen verbinden sollte, verhindert haben, weil sie unsere Landschaft zerschnitten hätte. Ein sehr wichtiges Statement war die Verlegung von drei Stolpersteinen in Bergholz-Rehbrücke. Ich habe immer zu Geburtstagen und Todestagen der Nazi-Opfer einen Blumenstrauß an den Stolpersteinen hingestellt. Den ersten Stolperstein für Alice Bloch hatten 2008 die Rehbrücker Rüdiger Kläring und Kurt Baller initiiert. Ich habe das Tagebuch von Alice Bloch derzeit bei mir zuhause. Es endet mit einem letzten Gruß an ihre Familie und Freunde, da war sie bereits im Zug nach Auschwitz.

Gibt es Dinge, die Sie heute bereuen oder anders machen würden?

Nein. Ich habe durch die vielen Erlebnisse gemerkt, was wichtig ist und was nicht. Ich habe mich dadurch selbst verändert und viel über mich gelernt. Ich war früher – vor allem auch als Lehrerin – unheimlich streng. Ich konnte mich aber auch entschuldigen, wenn ich einen Fehler gemacht habe.

Bei wem haben Sie sich entschuldigt?

Zum Beispiel bei einem Schüler in Bergholz-Rehbrücke. Er hatte sich über meine Kleidung lustig gemacht. Ich habe dann zu ihm gesagt: ’Bevor du über mich lachst, wasch’ dir erstmal deine Haare. Die triefen vor Fett’. Dann kam die FDJ-Leitung zu mir und meinte: Es hat andere Ursachen, er kann nichts für die fettigen Haare. Ich bin dann in seine Klasse gegangen und habe mich bei ihm entschuldigt. Er hat mir später bei der Abschlussveranstaltung einen großen Blumenstrauß geschenkt und mir seine Freundin vorgestellt. Wenn wir uns heute sehen, freuen wir uns beide. Aus ihm ist ein bildhübscher Junge geworden.

Konnte man in der DDR Verantwortung tragen und trotzdem anständig bleiben?

Ja. Es lag an einem selbst, ob man anständig durchs Leben gekommen ist oder nicht.

Sind Sie anständig geblieben?

Ich glaube schon. Ich habe mir als Lehrerin, Schuldirektorin und Gemeindevertreterin nichts vorzuwerfen. Ja, ich habe eine große Klappe, das weiß ich. Ich war auch streng. Wenn mir heute ehemalige Schüler begegnen, begegnen sie mir mit Respekt, obwohl sie mich inzwischen duzen. Wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Ich habe in der Zwischenzeit auch gelernt zuzuhören. Das konnte ich früher nicht.

Es gab 2008 in der Nuthetaler Gemeindevertretung eine Auseinandersetzung um den Umgang mit der Stasi-Überprüfung der Abgeordneten. Man beschloss, alle, bei denen keine Zusammenarbeit festgestellt wurde, im Amtsblatt namentlich zu nennen. Ihr Name war nicht dabei. Sie wurden dem Verdacht ausgesetzt, für die Stasi gearbeitet zu haben. Mir hat damals Uwe Jaeger gesagt: Sie haben Anwerbungsversuchen widerstanden.

Ich wollte das nicht. Ich bin von der Stasi am Ende auch als nicht geeignet eingestuft worden. Das geht auch klar aus den Akten hervor.

Aus heutiger Sicht ist das ein Lob. Haben Sie sich in der Gemeindevertretung ungerecht behandelt gefühlt?

Ja. Das wurde damals von der CDU initiiert, bis heute hat sich niemand von ihnen bei mir entschuldigt. Ich sollte den Vorsitz der Nuthetaler Gemeindevertretung abgeben. Die Mehrheit der Gemeindevertreter wollte, dass ich Vorsitzende bleibe.

Was war Ihr größtes Glück?

Meine beiden Söhne und meine Enkeltochter. Alle drei sind heute noch mein größtes Glück.

Was war das größte Unglück?

Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Manchmal denke ich, es sollte einfach so sein. Ich habe aus allem etwas gelernt und mich weiter entwickelt. Der größte Verlust ist mein Mann. Er ist vor einem Dreivierteljahr gestorben. Er war ein bescheidener und hilfsbereiter Mensch. Ohne ihn hätte ich vieles nicht machen können. Es tat gut zu sehen, wie viele Leute bei der Beerdigung Abschied von ihm genommen haben.

Was wollen Sie unbedingt noch mit auf den Weg bringen?

Ich werde im Juni 80. Ich möchte noch erleben, dass auf dem Spezialbaugelände in Bergholz-Rehbrücke nach 30 Jahren endlich etwas passiert und daraus ein Gewerbegebiet wird, das den Namen verdient.

Wenn Sie ein Buch über 50 Jahre in der Kommunalpolitik schreiben würden, was dürfte auf keinen Fall fehlen?

Die Zeit als ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin von Bergholz-Rehbrücke. Es war die beste Zeit meines Lebens, die auch Kampfgeist erforderte. Stolz bin ich darauf, dass die Akademie 2. Lebenshälfte herkam und bei uns eine Bleibe bekommen hat.

Über was haben Sie sich zuletzt geärgert?

Über Müll, den Leute einfach irgendwo hinkippen, zum Beispiel in den Rehgraben.

Über was haben Sie sich gefreut?

Über alles, was wir als Gemeinde erreicht haben. Wir sind eine lebens- und liebenswerte Kommune. Wir sind ein Diamant im märkischen Sand.

Gibt es eine Eigenschaft, die Sie gern nicht hätten?

Ich bin mitunter zu ungeduldig und zu spontan. Manchmal wäre es besser gewesen, eine Minute ruhig zu bleiben, nachzudenken und erst dann zu reden.

Lehrerin, Direktorin und Lokalpolitikerin Annerose Hamisch-Fischer zog am 19. Mai 1970 in die Gemeindevertretung von Bergholz-Rehbrücke ein. Von 1998 bis 2019 war sie auch Ortsbürgermeisterin in Bergholz-Rehbrücke. Seit 2003 ist sie Gemeindevertreterin in Nuthetal. Bis 2014 war sie Vorsitzende des Gemeindeparlaments. Sie sitzt seit 2003 als Parteilose für die Linke im Kreistag. Die 79-Jährige arbeitete in Saarmund und Rehbrücke als Lehrerin, war 1980 bis 1986 Direktorin der Oberschule (OS) Saarmund und von 1986 bis 1990 Direktorin der OS Bergholz-Rehbrücke.

Von Jens Steglich