Bergholz-Rehbrücke

Darauf haben sie in Bergholz-Rehbrücke jahrelang gewartet: Nach mehreren gescheiterten Anläufen anderer Anbieter hat Nuthetals größter Ortsteil jetzt eine Seniorenresidenz. 75 Bewohner finden im Haus im Biberweg Platz, jeder bekommt sein eigenes Zimmer, die es in vier verschiedenen Ausstattungen gibt – von Standard bis Premium plus. Fürs Premiumzimmer sind freilich 27,50 Euro pro Tag mehr zuzuzahlen.

Benannt nach dem Erfinder der Blindenschreibmaschine

Am Samstag hat die Einrichtung auf Anregung des Rehbrücker Autors Kurt Baller auch einen Namen bekommen: Sie heißt nun Seniorenresidenz Oskar Picht, benannt nach dem Erfinder der Blindenschreibmaschine. Die Taufe war zugleich eine kleine Eröffnungsfeier, sofern das in Zeiten von Corona möglich ist. Besucher wurden in kleinen Gruppen und unter Mund-Nasen-Schutz durchs Haus geführt, in dem die ersten vier Bewohner bereits eingezogen sind. „Es gibt eine längere Interessenten-Liste. Wir werden jeden, der einziehen will, zu einzelnen Besuchsterminen einladen, um sich alles vorher ansehen zu können“, sagte Leiterin Silvia Mantel. Wer einzieht, muss sich derzeit vorher auf das Coronavirus testen lassen, um Bewohner und Mitarbeiter zu schützen.

Einer der Begegnungsräume in der Seniorenresidenz – hier mit Blick in den hauseigenen Garten. Quelle: Jens Steglich

Das Seniorenhaus wird von der Unternehmensgruppe „Fürsorge im Alter“ betrieben. Es ist in vier Wohnbereiche eingeteilt, die auch Namen mit lokalem Bezug tragen: Im Nuthetal, Torwiese, Ravensberg und Alter Speicher. Die Einrichtung hat eine eigene Küche, in der frisch gekocht wird. Bewohner, die selbstständig essen können, nehmen ihre Mahlzeiten im hauseigenen Restaurant ein.

Am Haus gibt es auch einen Garten

Geplant war, es auch für andere in der Nachbarschaft zu öffnen, die nicht im Haus wohnen. Wegen der Corona-Pandemie muss derzeit darauf verzichtet werden. „Wenn es die Zeit wieder zulässt, wollen wir das Restaurant öffnen“, sagte die Leiterin. Voraussetzung ist dann nur eine vorherige Anmeldung, damit das Küchenteam weiß, wie viele Mahlzeiten zu kochen sind. Im Haus gibt es auch mehrere Tagesräume zum Treffen, Reden und Spielen und am Haus einen Garten. Besuche sind nach den derzeit geltenden Corona-Verordnungen nach Anmeldung möglich: Bewohner dürfen zwei Angehörige zur selben Zeit empfangen.

Gäste wurden in kleinen Gruppen durchs neue Haus geführt: Hier ist eine Gruppe im Baderaum, in dem es unter anderem eine Badewanne gibt. Die Zimmer der Bewohner sind alle mit einem eigenen Bad mit Dusche ausgestattet. . Quelle: Jens Steglich

Den Namen Oskar Picht hat die Seniorenresidenz am 15. August erhalten, an dem sich der Todestag des Schöpfers der Blindenschreibmaschine zum 75. Mal jährte. Seine Erfindung eröffnete Blinden neue Chancen im Leben und in der Berufswelt. Picht war ab 1920 als Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Blinden auch zuständig für das „Feierabendheim für Blinde“ in Bergholz-Rehbrücke. 1943 zog er dort selbst ein, nachdem seine Berliner Wohnung Opfer eines Bombenangriffs geworden war, weiß Kurt Baller, der die Namensgebung initiiert hat.

Kurt Baller sorgte auch schon für einen Ehrengrabstein für Oskar Picht

Der Rehbrücker, der selbst blind ist, hatte bereits dafür gesorgt, dass Oskar Picht, der auf dem Friedhof in Bergholz seine letzte Ruhe fand, dort 2003 einen Ehrengrabstein erhielt, um die Grabstelle wieder auffindbar zu machen. Organisiert wurde die Namensgebung vom Sozialwerk Potsdam, dem Kurt Baller angehört. Geschäftsführer Reinhard König übergab auch ein Bild von Oskar Picht an die Seniorenresidenz, das einen Ehrenplatz im Haus bekommen soll.

Von Jens Steglich