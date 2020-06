Bergholz-Rehbrücke

Der Ausnahmezustand kam unvorbereitet und traf manche Geschäftsleute mitten ins Herz. Beritt Schulz betreibt seit Mai 2019 einen Kreativ-Laden in der Rehbrücker Ladenstraße und bietet neben Stoffen auch Nähkurse an und organisiert Kindergeburtstage. Als es bei ihr richtig losging und die Nachfrage stieg, kam der Bruch. Nähkurse und Geburtstagsfeiern fanden nicht mehr statt. Die Corona-Pandemie und die Beschränkungen, um sie einzudämmen, warfen fast alles über den Haufen. Bei Beritt Schulz und bei anderen auch.

Die Sorgen sind noch groß, aber auch der Kampfgeist

Es ist jetzt drei Monate her, als die Rehbrücker Ladenstraße in den Ausnahmezustand geriet und viele Geschäfte schließen mussten. Wie geht es den Geschäftsleuten heute, nach dem Shutdown im März und acht Wochen nach der Wiedereröffnung? Die Lage ist unterschiedlich, das Gemeinsame lässt sich so zusammenfassen: Die Sorgen sind immer noch groß, aber auch Optimismus und Kampfgeist sind wieder da und ein bemerkenswerter Zusammenhalt in der Ladenstraße von Bergholz-Rehbrücke.

Anzeige

„Wenn man wieder feiern darf, wollen wir uns mit einem Straßenfest bei den Kunden bedanke.“: Nicole Zocher in der Boutique „Die Zwei“. Quelle: Jens Steglich

Weitere MAZ+ Artikel

„Dank der treuen Stammkunden haben wir es mit einem blauen Auge überstanden“, sagt Nicole Zocher, Inhaberin der Boutique „Die Zwei“. Sie schwärmt vom Zusammenhalt im Ort und von den Kunden, die halfen und Gutscheine kauften und in der Schließzeit Nachrichten wie diese schickten: „Kopf hoch, wir bleiben Ihnen treu.“ Solche Signale zeigten, „dass man einfach weiter machen muss“, sagt sie.

Nähkurs und Kindergeburtstag: Die Leute sind noch vorsichtig

Nähen ist wieder modern. Doch was nützt das, wenn Nähkurse wochenlang nicht stattfinden und bis heute wegen der Abstandsregeln nur eingeschränkt im kleinen Geschäft möglich sind? „Zu zweit macht der Nähkurs keinen Spaß. Die Leute wollen sich beim Nähen auch austauschen“, sagt Beritt Schulz vom Kreativstoff-Laden. Auch Kindergeburtstage mit vielen kleinen Gästen werden nicht mehr wie früher gefeiert. „Die Leute sind noch vorsichtig und man hat auch den Überblick verloren, was man darf und was nicht“, sagt sie und fasst das Dilemma zusammen: „Die Lage ist nicht gut.“ Sie blickt mit Sorge in die Zukunft, weil sie ungewiss ist. „Wenn die Leute in Kurzarbeit gehen oder arbeitslos werden, haben sie nicht mehr das Geld für Nähkurse und andere Hobbys. Ich bin für die Hobbys da.“ Beritt Schulz versucht, Markt-Nischen zu finden, die funktionieren: Sie hat Mund-Nasen-Masken genäht und jetzt bietet sie genähte Zuckertüten an – für alle, die in die Schule kommen. „Die Nachfrage dafür ist da.“

Im Kreativstoff-Laden: Beritt Schulz mit einer genähten Zuckertüte. Quelle: Jens Steglich

Bei Jan Skowrnowski läuft das Geschäft sogar etwas besser als in Vor-Corona-Zeiten. Fahrräder haben Konjunktur, weil viele die frische Luft bevorzugen und mancher Bus und Bahn meidet. „Ich habe Kunden aus Berlin und Potsdam hinzubekommen. Woran das liegt, weiß ich auch nicht“, sagt Skowrnowski. Eine Ahnung hat er aber: „In Berlin haben sie Wartezeiten von bis zu drei Wochen.“ In „Jan’s Radshop“, wo alte Räder repariert und neue verkauft werden, geht es schneller. Allerdings spürt er Lücken in den Lieferketten. Von Herstellern aus Italien oder China heißt es nun ab und an: Momentan nicht lieferbar!

Beim Raumausstatter Eddy Weber: „Unsere Furcht ist, dass uns die Krise zeitversetzt trifft“, sagt Susanne Weber, Mitstreiterin im Geschäft und im Leben. Quelle: Jens Steglich

Raumausstatter Eddy Weber kann liefern. Das Geschäft in Rehbrücke musste fünf Wochen schließen, in der Werkstatt aber konnte weiter gearbeitet werden. Viele Leute waren zuhause und einige nutzten die Gelegenheit, ihre Wohnung zu verschönern. „Unsere Furcht ist, dass uns die Krise zeitversetzt trifft und die Kaufkraft abnimmt, wenn Leute in Kurzarbeit sind oder arbeitslos werden“, sagt Susanne Weber, Mitstreiterin im Geschäft und im Leben.

Das Reisebüro hatte drei Monate keine Umsätze

Mit am härtesten hat die Corona-Krise die Reisebranche getroffen. „Wir hatten von Mitte März bis Mitte Juni keine Umsätze“, sagt Karin Heick, Leiterin des PM Reisebüros in Rehbrücke. Reisen konnte sie nicht verkaufen und wenn, dann nur fürs nächste Jahr. Ihre Hauptarbeit seit Mitte März: Die Rückabwicklung von Reisen, die nicht angetreten werden konnten. Trotzdem: „Ich werde nicht untergehen, ich bin weiter für meine Kunden da“, sagt sie und spricht die Kundschaft direkt an: „Seien Sie unbesorgt, die Welt wird sich wieder für Sie öffnen.“

Zukunftsprognose: „Ich glaube, wir halten alle durch“

Anja Sprzagala, die mit ihrem Mann den Blumenladen betreibt, ist von ihren Kunden begeistert. „Sie sind alle wieder da.“ Zum Beispiel Marlen Maciuga, die ihren Balkon neu bepflanzen lässt, um den Blumenladen nach der Schließzeit zu unterstützen. Für die Blumenkästen auf dem Balkon hat die Blumenfrau Geranien, Weihrauch und eine Pflanze ausgewählt, die Gaura oder Prachtkerze genannt wird. „Ich bin froh, wieder hier zu sein. Das Geschäft ist mein zweites Zuhause“, sagt Anja Sprzagala.

„Wenn man wieder feiern darf, wollen wir uns mit einem Straßenfest bei unseren Kunden bedanken“, erzählt Nicole Zocher von der Boutique „Die Zwei“. Ihre Zukunftsprognose für die Rehbrücker Ladenstraße: „Ich glaube, wir halten alle durch. Schließlich wollen wir das Fest gemeinsam feiern.“

Der Akademie 2. Lebenshälfte fehlen Einnahmen von drei Monaten In der Ladenstraße bietet die Akademie 2. Lebenshälfte Kurse und Vorträge an. „Wir konnten erst später wieder öffnen und es war ein ganz schwieriger Start“, sagt Leiterin Judith Wermels-kirch. Der Akademie fehlen Einnahmen von drei Monaten. Volles Programm ist noch nicht möglich, nur in kleinen Gruppen sind Kurse durchführbar, um Abstandsregeln einzuhalten. Trotzdem: „Ich bin unglaublich erleichtert, dass wir wieder Leben ins Haus bekommen. Meine Arbeit und meine Leute haben mir gefehlt“, sagt sie und fügt hinzu: „Das kann man nicht alles digital abwickeln, die Akademie lebt von Begegnung. Wir sind eine Kontaktstelle und keine Digitalstelle.“

Lesen Sie auch:

Rehbrückes Einkaufsstraße im Ausnahmezustand

Sehnsucht nach Verbundenheit: Wie Nuthetaler Senioren die Corona-Krise erleben

Panikkäufe und Freudentränen: Zwei Verkäuferinnen über ihr neues Leben in Zeiten von Corona

Von Jens Steglich