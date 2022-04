Bergholz-Rehbrücke

Die Kinder der Otto-Nagel-Grundschule in Bergholz-Rehbrücke haben am Freitag rund 4500 Euro für Familien aus der Ukraine erlaufen. Für die Kinder war wegen des schlechten Wetters in der Turnhalle eine Slalomstrecke aufgebaut worden, die in einer bestimmten Rundenzeit zu absolvieren war. Schülerinnen und Schüler von den ersten bis zu den sechsten Klassen gingen an den Start, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen.

Kinder gaben Geld aus der Sparbüchse

„Die Kinder waren super begeistert und haben sich gegenseitig angefeuert. Manche hatten sich im Gesicht die blaugelben Farben der Ukraine angemalt“, berichtet Turnhallenwart Marc Murawski. Die 4500 Euro kamen unter anderem durch großzügige Spenden von Eltern zusammen und auch Kinder gaben kleine Spenden aus ihren Sparbüchsen.

Früherer Schulleiter spendete auch

Größere Spenden kamen zudem von der Nuthetaler Baufirma HMK und dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bergholz-Rehbrücke. Auch Ulf Gehrmann, der frühere Leiter der Grundschule, war extra noch einmal aus dem Ruhestand in die Schule zurückgekehrt, um beim Spendenlauf dabei zu sein und zu spenden.

Das Spendengeld soll ukrainischen Familien, die in Bergholz-Rehbrücke eine Zuflucht gefunden haben, zugute kommen – etwa für Kleidung, kleine Möbel oder für Lebensmittel.

