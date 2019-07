Saarmund

Wenn die Potsdamer Straße zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund ab dem 18. Juli gesperrt wird, sollen trotzdem Linienbusse die Nuthetaler Ortsteile verbinden.

Wie Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) mitteilt, will das Unternehmen Regiobus die Linie 611 auf Umleitungsstrecken fahren lassen, wenn die Straße im Bereich der Eisenbahnbrücken bis zum 9. September gesperrt ist. In Gesprächen wurde Hustig versichert, dass in der Zeit Bergholz- Rehbrücke, Saarmund und Tremsdorf angefahren werden. Aktuell erarbeitet das Unternehmen einen konkreten Fahrplan.

In Zeiten mit wenigen Fahrgästen werden aber einige Bustouren ausfallen. Auf Grund der geänderten Streckenführung sollten sich Fahrgäste längere Fahrt- und Wartezeiten einstellen.

Von MAZonline