Für den Bau der neuen Mittelinseln auf der Landesstraße 78 am Ortsausgang in Bergholz-Rehbrücke muss die Straße für 26 Tage voll gesperrt werden. Wie der Landesstraßenbetrieb am Montag mitteilte, beginnt die Sperrung mit dem Start der Bauarbeiten am 20. Juli und dauert bis 14. August. Wie berichtet, wird der marode Radweg an der L 78 zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund saniert und auf 2,50 Meter verbreitert. Der Radwegabschnitt innerhalb von Bergholz-Rehbrücke wird zwischen Verdistraße und Rehgraben auf zwei Meter verbreitert. Der Landesstraßenbetrieb nutzt zugleich die Gelegenheit, parallel dazu auch die beiden Verkehrsinseln am Ortsausgang von Rehbrücke zu erneuern. Dafür ist die Sperrung der Straße notwendig. Radfahrer werden in der Sperrzeit westlich der L 78 über Alice-Bloch-Straße, Schlüterstraße und Leibnizstraße geführt.

Umleitungsstrecke über die Autobahn

Aufgrund der zeitlichen Überlagerung der Arbeiten an der L 78 mit einer Vollsperrung der L 77 zwischen Saarmund und Langerwisch wird eine gemeinsame Umleitung eingerichtet, teilte Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesstraßenbetriebes, mit. Die Umleitung erfolgt über die B 2 und die A-10-Anschlussstelle Michendorf und führt über die A 115 zur Anschlussstelle Potsdam-Drewitz. Von dort geht es auf die L 79 und dann auf die Straße Am Buchhorst in Bergholz-Rehbrücke zurück auf die L 78. Wer aus Richtung Potsdam kommt und Richtung Saarmund will, fährt die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.

Der Radweg zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund wird saniert und verbreitert. Quelle: Jens Steglich

Die Arbeiten wurden an die Michendorfer Baufirma Matthäi vergeben. Mit bauvorbereitenden Maßnahmen wird bereits am 8. Juli begonnen. Ab dem Tag werden unter anderem Baumwurzeln entfernt und die Baustellen eingerichtet. Dabei sei nur mit geringfügigen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Beim Bau des Radweges wird es halbseitige Sperrung geben

Der Radweg an der L 78 zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund wird in den Bereichen nördlich und südlich der Autobahnanschlussstelle Saarmund ab August unter halbseitiger Sperrung der Straße gebaut. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Autobahnanschlussstelle Saarmund ist für Autofahrer, die von der A 115 abfahren wollen, sowohl aus Richtung Dreieck Nuthetal als auch aus Richtung Berlin vom 20. Juli bis zum 5. Oktober gesperrt. Auch dieser Verkehr wird über die genannte Umleitungsstrecke geführt. Das Gesamtprojekt soll bis zum 5. November 2020 abgeschlossen werden.

