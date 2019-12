Nuthetal

Ausgezeichnet wurde die Gemeinde Nuthetal gleich zu Beginn ihrer letzten Gemeindevertreterversammlung in diesem Jahr vom Landesportbund. Gesucht wurde die „Sportlichste Gemeinde Brandenburgs 2019“ im gleichnamigen Wettbewerb. In der Kategorie „Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern“ platzierte man sich unter den Top drei von neun Bewerbern und landete auf dem dritten Platz. Sichtlich stolz dankte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Die Gemeindevertretung habe mit ihren Entscheidungen für Investitionen in den Sport alles richtig gemacht. Karl-Heinz Hegenbart, Vizepräsident des Landessportbundes, übergab am Dienstagabend den doppelt schönen Preis sogar persönlich an Ute Hustig in Form eines Schecks im Wert von 2000 Euro. Denn die Bürgermeisterin hatte just an diesem Tag Geburtstag.

Als sportliches Vorbild absolviert Hustig jedes Jahr den Rennsteig-Lauf in Thüringen mit. Sie hat auch schon die längste Distanz des Rennsteiglaufes – die 75-Kilometer-Strecke – erfolgreich bewältigt. Ihre Freude als Läuferin über die Anerkennung der Nuthetaler Sportvereine war entsprechend groß. In der Gemeinde können Vereine Sportanlagen kostenfrei nutzen. Es gibt zudem eine eigenen Sportfonds für alle sechs Ortsteile.

Von Gesine Michalsky