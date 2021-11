Nuthetal

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen in Brandenburg ist derzeit hoch. Auch im Fitness-Center „Now Sports“ im Ortsteil Bergholz-Rehbrücke, wo die Gemeinde Nuthetal gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig Corona-Impfungen durchführt, haben seit dem Start am 25. November schon mehr als 200 Menschen eine Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung erhalten. Um die Impfbereitschaft weiter zu erhöhen, bekommen die Gemeinde und das DRK prominente Unterstützung.

Promi-Hilfe am 2. Dezember

Wie ein DRK-Sprecher mitteilte, werden Die TV-Moderatorin Vera Int-Veen und ihre Partnerin Christiane Obermann am 2. Dezember den mobilen Impftermin im „Now Sports“ als Ehrenamtliche des DRK-Kreisverbands Potsdam/Zauch-Belzig unterstützen. Beiden sei es ein Anliegen, vor Ort zu helfen, wo Hilfe nötig ist und zum Erfolg des Impftermins beizutragen, heißt es in der Mitteilung.

„Es freut uns sehr, dass Vera-Int Veen und Christiane Obermann als Ehrenamtliche den Impftermin unterstützen und ganz bestimmt noch den ein oder anderen animieren, sich vor Ort impfen zu lassen“, sagt Christian Schophaus, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbands. „Beide gehen vor Ort auch mit gutem Beispiel voran und holen sich ihre Corona-Drittimpfung ab.“

Vier Impftermine in Nuthetal

Das mobile Impfen ohne Termin findet am 2. Dezember von 13 bis 16.30 Uhr statt. Außerdem gibt es am 3., 9. und 10. Dezember jeweils von 13 bis 17 Uhr weitere mobile Impfaktionen im „Now Sports“ in Nuthetal. Die Organisatoren weisen darauf hin, es könne nicht garantiert werden, dass bei Warteschlangen jede Person eine Corona-Schutzimpfung erhält. „Es kann nur der für den jeweiligen Impftag bestellte Impfstoff verimpft werden.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort werden rechtzeitig die Wartenden informieren, wenn der Impfstoff aufgebraucht ist.

Von maz-online/jst