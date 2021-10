Potsdam-Mittelmark

Die rasant steigenden Energiepreise belasten zunehmend auch die Kommunen. Im Potsdamer Umland sind aktuell vor allem Städte und Gemeinden betroffen, deren Lieferverträge auslaufen und die diese Leistungen neu ausschreiben müssen. In einzelnen Kommunen wie Teltow haben die Anbieter sogar Verträge wegen der „aktuellen Marktpreisentwicklung“ gekündigt.

„Wir sollten Vertrag innerhalb von 24 Stunden unterschreiben“

Die Gemeinde Nuthetal muss den Stromvertrag europaweit neu ausschreiben und rechnet mit einem Kostensprung. Der Versorger Eon hat den Vertrag gekündigt, der Ende des Jahres ausgelaufen wäre. Danach passierte etwas, „was wir so noch nicht erlebt haben“, sagte Bauamtsleiter Rainer vom Lehn. Die Gemeinde hätte den bestehenden Vertrag zu geänderten Konditionen verlängern können. „Wir sollten ihn aber innerhalb von 24 Stunden unterschreiben. Begründet wurde dies damit, dass man den Strom kurzfristig an der Börse kaufen müsse“, sagte vom Lehn und fügte hinzu: „Wir können als Kommune keine Verträge innerhalb von 24 Stunden unterschreiben. Bei der vorgesehenen Preisanhebung hätten wir die Gemeindegremien einbeziehen und sogar einen Nachtragshaushalt aufstellen müssen.“

Nuthetal rechnet beim Strom mit Mehrkosten von 50.000 Euro

Nuthetal schreibt nun die Stromlieferung für kommunale Gebäude und Straßenbeleuchtung neu aus. „Die alten Preise werden wir auf keinen Fall mehr erzielen können“, so der Bauamtsleiter. Kämmerer Stephan Ranz hat für alle Posten, bei denen Stromkosten eine Rolle spielen, einen Aufschlag von 30 Prozent im Haushaltsentwurf für 2022 eingeplant. „Wir gehen von Mehrkosten von knapp 50.000 Euro aus“, sagte er. In diesem Jahr gibt Nuthetal 136.100 Euro für Strom aus, für 2022 rechnet der Kämmerer mit 189.300 Euro. Beim Gas gilt noch ein alter Festvertrag. „Dort wird uns der Preisanstieg zeitversetzt treffen“, sagte vom Lehn.

Beim Gas Preissteigerung um fast 50 Prozent

Die Gemeinde Seddiner See hat ihre Lieferverträge für Gas und Strom bereits europaweit neu ausgeschrieben und zu spüren bekommen, wohin die Reise geht. Detlef Kloos aus dem Bauamt bezifferte für die Gasversorgung kommunaler Häuser die „Erhöhung beim reinen Energiepreis“ auf fast 50 Prozent. Die Gemeinde muss bei einem Jahresverbrauch von sieben Gigawattstunden 124.000 Euro netto (ohne Mehrwertsteuer) mehr als bisher zahlen.

Lesen Sie auch:

Der reine Strompreis im Vertrag mit dem neuen Versorger stieg laut Kloos von bisher 3,97 Cent je Kilowattstunde auf 9,235 Cent.

Bei Ausschreibung gingen nur drei Angebote ein

Der Auftrieb bei den Gesamtkosten für Strom wird durch Effekte wie die Senkung der EEG-Umlage etwas abgeschwächt. Die Verteuerung des reinen Strompreises kostet die kleine Gemeinde Seddiner See im Jahr zusätzlich 30.442 Euro netto. Die Vergabe der Leistungen erfolgte bereits am 8. September. „Wenn man bedenkt, was jetzt auf dem Energiemarkt los ist, dann haben wir sogar noch günstige Preise erzielt“, so Kloos. Die Turbulenzen am Energiemarkt zeigen sich auch daran, dass bei der Neuausschreibung der Gas- und Stromverträge nur drei Angebote eingingen. „Sonst waren es zehn bis 15 Angebote.“

Teltow bekam Kündigung vom Versorger

Um 45 Prozent stiegen die reinen Strompreise für die Stadt Teltow – und das nur von August bis Oktober, sagte Klimaschutzmanager Matthias Putzke. Über eine europaweite Ausschreibung will Teltow Ökostrom nach aktuell höchstem Standard beziehen – am liebsten schon ab 1. Januar 2022. Mitten in dieser Ausschreibungsphase kam die Überraschung: Der aktuelle Stromversorger Eon kündigte den laufenden Vertrag zum 31. Dezember 2021. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde als Grund die „aktuelle Marktpreisentwicklung“ genannt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wollte sich Eon auf Nachfrage zu dem konkreten Fall in Teltow nicht äußern und könne daher auch nicht sagen, welchen anderen Kommunen gekündigt wurde. „Insgesamt gilt: Die hohe Nachfrage und das knappe Angebot auf den internationalen Energiemärkten führen derzeit zu stark steigenden Großhandelspreisen für Gas und Strom“, so ein Eon-Sprecher.

Wie der Strompreis entsteht Der Strompreis setzt sich aus den Kosten für die Beschaffung, den Vertrieb sowie aus Steuern, Abgaben und Netzentgelten zusammen. Die letzten drei genannten Posten sind die sogenannten staatlich veranlassten Preisbestandteile, die 2021 bei 51 Prozent liegen. Energieanbieter können derzeit nur rund ein Viertel des Endstrompreises selbst beeinflussen, wie Gasag-Sprecherin Ursula Luchner erklärt. Dieser Wert kann regional stark variieren. In Teltow stieg der Preis für die reine Strombeschaffung in den vergangenen Wochen zum Beispiel um 45 Prozent. Die Gesamtkosten gingen um nur 19 Prozent nach oben.

Noch nicht spürbar ist der Preisanstieg in der Gemeinde Schwielowsee. Dort gibt es laut Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) aktuell keine Aufschläge im Vergleich zum Vorjahr. Grund sei, dass die Verwaltung längerfristige Verträge abgeschlossen hat.

Große Nachfrage und hohe Rohstoffpreise

Was den Strompreis neben der großen Nachfrage in die Höhe treibt, ist die niedrige Einspeisung der erneuerbaren Energien, erklärte Ursula Luchner, Sprecherin der Gasag-Gruppe, zu der der Energieversorger EMB (Energie Mark Brandenburg) zählt. Das führt dazu, dass mehr konventionell erzeugter Strom bei höheren Rohstoffpreisen, besonders für Erdgas und Steinkohle, ins Netz eingespeist wird.

Von Konstanze Kobel-Höller, Luise Fröhlich und Jens Steglich