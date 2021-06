Nudow

Auf der Landesstraße 79 bei Nudow (Potsdam-Mittelmark) ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 69-jährige Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei bestätigte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrschul-Lkw zusammen. Der Skoda des 69-Jährigen soll danach in den Straßengraben geschleudert worden sein. Unfallzeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Fahrer, der aber noch an der Unfallstelle verstarb.

Gutachter soll Unfallursache ermitteln

Die Landesstraße 79 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 13.40 Uhr voll gesperrt. Der Unfall passierte gegen 9.30 Uhr. Für die Ermittlung der Unfallursache wurde nach Polizeiangaben in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Der Skoda wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

PKW soll ungebremst auf Lkw geprallt sein

Nach unbestätigten Meldungen ist der Pkw ungebremst gegen den Fahrschul-Lkw geprallt. Nach MAZ-Informationen brachten Fahrschüler und Fahrlehrer den Lastzug noch zum Stehen, konnten aber den Zusammenprall nicht verhindern. Einen solch heftigen Unfall mit tödlichem Ausgang habe er noch nicht erlebt, erzählte der Fahrlehrer. Er war mit seinem Fahrschüler auf dem Weg zu einer Fahrprüfung, als der Skoda frontal gegen den Lkw prallte.

Vollbremsung konnte Unfall nicht verhindern

Der Kleinwagen soll in einer langegezogenen Kurve immer weiter in den Gegenverkehr geraten sein. Der Fahrschüler soll versucht haben, auszuweichen. Er und sein Fahrlehrer hätten auch eine Vollbremsung eingeleitet und ihren Lkw auch zum Stehen gebracht, den Unfall konnten sie dennoch nicht verhindern, hieß es.

Ersthelfer befreiten Mann aus dem Wrack

Während der Fahrschüler die Unfallstelle sicherte und Hilfe verständigte, soll der Fahrlehrer mit einem anderen Ersthelfer zum Skoda geeilt sein und den Fahrer aus dem Wrack befreit haben. Erste Reanimationsmaßnahmen wurden eingeleitet, kurz darauf trafen die Rettungskräfte ein, auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die Verletzungen des Mannes waren jedoch zu schwer.

Vermutet wird, dass die Unfallsurache Unaufmerksamkeit gewesen sein könnte: „Er hat nicht auf die Straße geschaut und war abgelenkt.“

Von Julian Stähle und Jens Steglich