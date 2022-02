Toter in Wald bei Philippsthal gefunden

Philippsthal

In der Gemeinde Nuthetal ist am Mittwoch in einem Wald bei Philippsthal eine leblose Person gefunden worden. Das bestätigte die Polizei der MAZ. Ein hinzugezogener Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Es handelt sich um einen Mann.

Hinweise zur Identität liegen noch nicht vor

Weitere Erkenntnisse zur Identität des Mannes liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, sagte Polizeisprecherin Ariane Attrodt.

Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen aber keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter vor, so die Sprecherin. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte sie.

Von Jens Steglich