Bergholz-Rehbrücke

„ Ostern wird in diesem Jahr ganz anders sein. Vor allem auch für Kinder, müssen sie doch auf das gemeinsame Ostereiersuche mit den Großeltern oder mit Onkel und Tante verzichten“, sagt Rehbrückes Ortsvorsteherin Katrin Krumrey. Trotz Corona-Krise versuchen sie in Bergholz-Rehbrücke, den Jüngsten im Ort mit einer Osterüberraschung etwas Freude zu bereiten. „Wenn Kinder am heutigen Ostersamstag mit ihren Eltern einen Spaziergang unternehmen, sollten sie besonders aufmerksam sein. Auf und an vielen Sitzbänken in Rehbrücke warten kleine Überraschungen“, sagt die Ortsvorsteherin. Mit dem Nuthetaler Christian von Domarus hatte sie die Idee, den Kindern dieses andere Osterfest ein wenig zu versüßen.

Unterstützung für ihre Aktion bekommen sie von Vereinen und Gewerbetreibenden. Gaben für die Osterüberraschung steuerten die Sonnenapotheke, das Mehrgenerationenhaus, der Verein „Die Brücke“, der Werbeservice Hapke, die Kita „ Anne Frank“ und Andreas Fröhlich bei. „Wir alle müssen die Abstandsgebote einhalten. Aber Familienspaziergänge sind trotzdem erlaubt und machen sicher mit einer Ostersuche noch mehr Freude“, sagt von Domarus. „Wir wollen mit unserer Aktion gerade den Kindern zeigen, dass wir auch in besonderen Zeiten an sie denken. Ab neun Uhr werden wir mit Helfern Bänke bestücken. Auch am Nachmittag wird dort sicher noch etwas zu finden sein“, sagt die Ortsvorsteherin und fügt hinzu: „Der Zusammenhalt im Ort ist gerade total schön.“

Von Jens Steglich