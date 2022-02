Mittelmark

Menschen in Potsdam-Mittelmark sind bestürzt und fassungslos darüber, dass Russland die Ukraine am Donnerstagmorgen, 24. Februar, angegriffen hat. „Krieg ist ein Verbrechen – die Stadt Teltow solidarisiert sich mit den Menschen in der Ukraine“, ist seit Donnerstagnachmittag, 24. Februar, auf der Internetseite der Stadt Teltow zu lesen. „Das Völkerrecht ist gebrochen, es herrscht ein Krieg, der fassungslos macht“, teilen die Gemeindekirchenräte in Kloster Lehnin mit. In der Gemeinde Nuthetal wird am Freitag, 25. Januar, eine Friedensfahne gehisst.

Um Solidarität mit der Ukraine zu bekunden, finden in Werder (Havel), Nuthetal, Teltow, Stahnsdorf und Kloster Lehnin verschiedene Aktionen statt. Es gibt Friedensgebete in Kirchen, Symbole für den Frieden und eine Demonstration in Stahnsdorf.

Die Stadt Teltow unterstützt die Aussage von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Nach Jahrzehnten des Friedens gibt es wieder Krieg in Europa. Brandenburg steht fest an der Seite der Menschen in der Ukraine. Herr Präsident Putin, stoppen Sie sofort diese Aggression.“ Der Schriftzug „Krieg ist ein Verbrechen“ auf der offiziellen Internetseite der Stadt steht auf dem Bild der blau-gelben Nationalflagge der Ukraine.

In Werder (Havel) findet am Freitag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche ein Friedensgebet statt. „Wir sind bestürzt und fassungslos darüber, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hat“, sagt Pfarrer Jonas Börsel. Die Kirchenmitglieder versammeln sich aus diesem Grund in der Kirche und beten gemeinsam für den Frieden in der Ukraine.

Auf dem Stahnsdorfer Dorfplatz findet am Sonnabend, 26. Februar, um 15 Uhr eine Friedensdemonstration statt. Das Motto lautet Frieden für die Ukraine und die Menschen in dem Land. „Jeder kann kommen und ebenso ein paar Sätze sagen“, hat Organisator Christian Kümpel der MAZ erläutert. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine überparteiliche Veranstaltung. Alle Menschen, die der Meinung sind, dass man nicht schweigen darf, wenn in Europa wieder Krieg und Gewalt zur politischen Waffe werden, sind eingeladen, erklärt Kümpel weiter. „Wir wollen zeigen, dass wir mit den Opfern der russischen Aggression solidarisch sind“, sagt der Organisator der Demonstration.

Mitglieder des Aktionsbündnisses „Majors for Peace – Bürgermeister für den Frieden“ hissen am Freitag, 25. Februar, vor der Nuthetaler Verwaltung die grün-weiße Friedensfahne des Bündnisses. Auf dieser ist eine Friedenstaube mit der Aufschrift „Peace“ abgebildet. Die Fahne soll mindestens bis Montag, 28. Februar, wehen. „Krieg ist kein Mittel, um Konflikte zu lösen“, sagt Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Die Linke). Die Forderung lautet, dass Russland an den Verhandlungstisch zurückkehrt.

Alle Menschen in der Gemeinde Kloster Lehnin sind an allen Abenden in der kommenden Woche, ab dem 26. Februar, jeweils ab 19 Uhr zum Friedengebet in die Klosterkirche eingeladen. Die Menschen wollen bei Glockengeläut zusammenkommen und für Frieden in der Ukraine beten.

Von Elke Kögler