Viel Lärm in Bergholz-Rehbrücke

Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal will für die gesamte Arthur-Scheunert-Allee, für die Friedensstraße und für die Straße Am Buchhorst im Ortsteil Bergholz-Rehbrücke Tempo 30 beantragen, um die Anwohner vor Lärm zu schützen. In diesen drei Straßen leben die am meisten von Verkehrslärm belasteten Menschen in der Kommune, wobei es Am Buchhorst am lautesten ist. Das geht aus dem neuen Lärmaktionsplan hervor, der im Entwurf vorliegt und am 29. September von der Gemeindevertretung verabschiedet werden soll.

Die meisten Betroffenen wohnen in der Arthur-Scheunert-Allee

Laut diesem Plan sind in diesen drei Straßen insgesamt 243 Menschen am Tage einem Lärm von 55 bis 60 Dezibel ausgesetzt, noch 218 davon müssen Lärm von 60 bis 65 Dezibel aushalten und 104 Anwohner sogar 65 bis 70 Dezibel. Die meisten Betroffenen leben im südlichen Bereich der Arthur-Scheunert-Allee. Ähnlich ist die Situation in der Nacht, in der niedrigere Grenzwerte gelten. Nachts sind demnach 269 Anwohner in den drei Straßen Autokrach einer Stärke von 45 bis 50 Dezibel ausgesetzt, 231 Lärm von 50 bis 55 Dezibel. 112 Menschen müssen nachts sogar 55 bis 60 Dezibel aushalten und 15 bis zu 65 Dezibel. Zum Vergleich: Der Immissionsgrenzwert für allgemeine Wohngebiete liegt am Tage bei 59 Dezibel, in der Nacht bei 49.

Anzeige

„Werden alle Maßnahmen beantragen, die zu mehr Lärmschutz führen“

Allerdings sind nicht alle Bereiche in der besonders betroffenen Arthur-Scheunert-Allee als allgemeine Wohngebiete eingeordnet. Teilabschnitte sind auch als Mischgebiet ausgewiesen, wo höhere Grenzwerte (tags 64 DB, nachts 54 DB) gelten, was die Sache kompliziert macht. Das Planungsbüro, das den Lärmaktionsplan erarbeitet hat, kommt dennoch zu dem Schluss, dass in Nuthetal „an den kartierungspflichtigen Straßen mit mehr als 8000 Kraftfahrzeugen pro 24 Stunden“ am Tage 122 Menschen von Lärm über dem Prüfwert von 65 Dezibel und in der Nacht 159 Personen über dem Prüfwert von 55 Dezibel betroffen sind. Nuthetals Bauamtsleiter Rainer vom Lehn spricht auch von „Auslösewerten“, die Maßnahmen zum Schutz der Anwohner vor gesundheitsgefährdetem Verkehrslärm erforderlich machen. „Wir werden alle Maßnahmen beantragen, die zu mehr Lärmschutz führen würden“, sagte er.

Weitere MAZ+ Artikel

Tempolimit in Scheunertallee würde Zahl der Betroffenen halbieren

Viele Handlungsoptionen hat die Gemeinde nicht – auch, weil die Lärmschwerpunkte Landesstraßen und Autobahnen sind und Tempobegrenzungen von der Verkehrsbehörde genehmigt werden müssen. Im Entwurf des Lärmaktionsplans wird vorgeschlagen, in den drei besonders betroffenen Straßen die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren und lärmmindernden Asphalt einzubauen. In der Praxis erweist sich freilich die Temporeduzierung als realistischere Variante. „Tempo 30 kostet wenig und ist kurzfristig umsetzbar, wenn die Verkehrsbehörde zustimmt“, sagte vom Lehn. Wirksam ist es auch: Wenn in der Arthur-Scheunert-Allee vom Abzweig Am Buchhorst bis zur Alice-Bloch-Straße das Tempo durchgehend auf 30 begrenzt wird, würde die Zahl der Anwohner, die tagsüber Lärm von 65 bis 70 Dezibel ausgesetzt sind, von 70 auf 35 halbiert.

Einbau von lärmarmen Asphalt würde 2,7 Millionen Euro kosten

Der Einbau von lärmmindernden Asphalt hätte etwa den gleichen Effekt, ist aber deutlich teurer. Die Kosten dafür werden für den Abschnitt an der Arthur-Scheunert-Allee auf 2,7 Millionen Euro geschätzt. Die zwölf Tempo-30-Schilder, die für diesen südlichen Bereich der Arthur-Scheunert-Allee benötigt werden, sind schon für etwa 1800 Euro zu haben. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird im Lärmaktionsplan als kurzfristige Maßnahme mit hoher Priorität eingeordnet. Das Ziel, einen geräuscharmen Asphalt aufzubringen, soll mittelfristig erreicht werden. Nuthetals Bauamtsleiter drückt das so aus: „Wenn der Landesstraßenbetrieb den Belag auf der Arthur-Scheunert-Allee erneuern will, werden wir ihn daran erinnern, dass lärmmindernder Asphalt aufgebracht werden soll.“

Messung tagsüber A10, A115 Quelle: Detlev Scheerbarth

Für die Fahlhorster, die in der Nähe der Autobahn 10 wohnen, hält der Lärmaktionsplan keine guten Nachrichten bereit. „Wir verstehen die Betroffenen. Die Auslösewerte, ab denen gehandelt werden muss, werden dort aber nicht überschritten“, sagte vom Lehn. Der Bau einer Lärmschutzwand für die Fahlhorster wird als langfristiges Ziel trotzdem angestrebt. „Wir werden noch einmal auf den Investor zugehen, der im A-10-Abschnitt bei Fahlhorst solare Lärmschutzwände bauen wollte“, so vom Lehn.

Solare Lärmschutzwände für Fahlhorst sind nicht gebaut worden

Das Projekt, das vor Jahren die Fahlhorster auf Lärmschutz hoffen ließ, kam bisher nicht zustande. Dem Vernehmen ist das Haupthindernis für eine Umsetzung, dass die solaren Lärmschutzwände auf einem Streifen entstehen sollen, der in der sogenannten Anbauverbotszone der Autobahn liegt. Ohne Zustimmung des Landesstraßenbetriebes kann dort nicht gebaut werden.

In der Straße Am Buchhorst ist es für Anwohner am lautesten In der Arthur-Scheunert-Allee in Bergholz-Rehbrücke leben die meisten von Lärm Belasteten (176). Besonders laut ist es für Anwohner aber an der Straße Am Buchhorst, wie aus dem Entwurf des neuen Lärmaktionsplanes hervorgeht. In dem vergleichsweise kurzen Abschnitt der Straße sind tagsüber insgesamt 28 Menschen Lärm ausgesetzt, der über dem Prüfwert von 65 Dezibel liegt, ab dem Maßnahmen zum Schutz vor Lärm erforderlich sind. Neun Betroffene Am Buchhorst sind gar einem Pegel zwischen 70 und 75 Dezibel ausgesetzt. Beim nächtlichen Lärm sieht es nicht besser aus. Die Nuthetaler Lärmkarte zeigt Autobahnen als größte Lärmquellen, allerdings befindet sich etwa der Ortsteil Fahlhorst noch etwas entfernt von der A 10. Das könnte erklären, warum die Prüfwerte, ab denen zu handeln ist, dort nicht erreicht werden. Wenn der Wind ungünstig steht, kann im Ort trotzdem kaum einer bei offenem Fenster schlafen.

Lesen Sie auch:

Solarpark soll im März ans Netz gehen

Brandenburgs leisester Autobahnabschnitt ist fertig: Der A-10-Ausbau hatte es in sich und das Zeug, berühmt zu werden

Investoren wollen Wohnungen in Rehbrücke bauen

Von Jens Steglich