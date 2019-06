Nuthetal

In den Ortsbeiräten der Gemeinde Nuthetal ist es bei der Wahl der Ortsvorsteher zu Wachablösungen gekommen. Am spannendsten ging es in Bergholz-Rehbrücke zu, wo nach zwei Wahlgängen immer noch keine Entscheidung gefallen war und am Ende das Los entscheiden musste. Das Losglück hatte Katrin Krumrey ( SPD) auf ihrer Seite, die Bergholz-Rehbrückes neue Ortsvorsteherin ist. Sie löst die langjährige Ortsbürgermeisterin Annerose Hamisch-Fischer (Linke) ab. Bei der Wahl waren vier von fünf Beiratsmitglieder anwesend. In den Wahlgängen bekamen Krumrey und Hamisch-Fischer jeweils zwei Stimmen. Das Patt machte den Losentscheid notwendig.

Einen neuen Ortsvorsteher gibt es auch in Saarmund, wo Alexander Erdmann (Linke) gewählt wurde. Er folgt in dem Amt Kurt Kühne ( SPD), der 20 Jahre Ortsvorsteher war, dieses Mal aber nicht mehr kandidiert hatte. In Tremsdorf führt jetzt Roland Karl die Geschicke. Tremsdorfs neuer Ortsvorsteher hatte für die Feuerwehr-Liste kandidiert und löst Mandy Schwericke ab, die bei der Wahl nicht mehr angetreten war.

In Philippsthal ist Bernd-Alois Tenhagen zum Ortsvorsteher gewählt worden. Tenhagen war für die Wählergruppe Philippsthaler Bürger angetreten, die zur Kommunalwahl beim Votum für den Ortsbeirat fast 75 Prozent der Stimmen gewann. Stefan Kohlisch (Aktiv in Vereinen – AiV) heißt Fahlhorsts neuer Ortsbürgermeister. Der bisherige Ortsvorsteher Rolf Mayhack war nicht mehr angetreten. In Nudow ist der alte Ortsvorsteher auch der neue: Harald Schmidt (AiV) wurde erneut im Amt bestätigt.

Von Jens Steglich