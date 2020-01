Wie Nuthetal das Insektensterben bekämpft

Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal setzt ein Zeichen gegen das Insektensterben und schafft für die kleinen Tiere, die in Bedrängnis geraten sind, neuen Lebensraum. Für Biene, Hummel und Co. sollen Blühwiesen und Blühstreifen angelegt werden. Dieses Ziel hat sich nicht nur die Kommune auf die Fahnen geschrieben, die 5500 Euro für die Beschaffung von Saatgut im Haushalt bereitgestellt hat. Auch eine private Initiative will in den Siedlungen kleine Oasen für die Tiere schaffen, die als Blütenbestäuber für einen gedeckten Tisch in dieser Welt sorgen. Sie selbst aber finden immer weniger Nahrung. Das soll sich in Nuthetal wieder ändern.

„In diesem Jahr wollen wir bis zu fünf Hektar in Blühwiesen verwandeln“, sagte Elvira Schmidt, die wie Biologin Edelgard Sachs und andere zu der privaten Blühstreifen-Initiative gehört. Die Aktivisten der Bewegung hatten sich mit ihrem Vorhaben erfolgreich um Geld aus dem Nuthetaler Bürgerhaushalt für 2019 beworben. Das Projekt erhielt bei der Abstimmung 180 Stimmen und landete damit auf den vorderen Plätzen. So flossen aus dem Bürgerhaushalt die beantragten 1500 Euro für den Kauf von Saatgut.

Im Februar oder März sollen Blühflächen gesät werden

Im Februar oder März soll es an verschiedenen Stellen in die Erde gebracht werden, um noch dieses Jahr die Flächen zum Blühen zu bringen. Geplant ist etwa, am Nuthetaler Mehrgenerationenhaus in der Schlüterstraße eine Blühwiese anzulegen. Auch in der Walther-Rathenau-Straße, in der Straße Am Ausblick und in der Feldstraße in Bergholz-Rehbrücke sowie auf einem Streifen Acker, den ein Nudower zur Verfügung stellt, entsteht Lebenraum für Insekten. Eine größere Fläche stellt zudem der Betreiber des Schäferhofes in Bergholz-Rehbrücke zur Verfügung.

Auslöser für die Gründung der privaten Initiative war ein Vortrag über Bienen, der in der Nuthetaler Akademie 2. Lebenshälfte gehalten worden war, sagte Elvira Schmidt (BfN), die auch Vorsitzende der Gemeindevertretung ist.

Wenn es Honig- und Wildbienen nicht gut geht, hat das auch Folgen für Menschen: „Etwa ein Drittel von dem, was wir essen, würde es ohne die Bienen gar nicht geben. Sie befruchten einen Großteil unserer Obst- und Gemüsepflanzen“, sagt Doreen Artelt, Nuthetals Blühbeauftragte. Die Gemeinde will zusätzlich zur privaten Initiative auf einigen eigenen Flächen blühende Wiesen schaffen. Geplant ist unter anderem, an der Straße Am Rehgraben in Bergholz-Rehbrücke Blühstreifen zwischen den Bäumen anzulegen. Auch am Panoramaweg sollen Randflächen und vor dem Gutshaus in Fahlhorst eine Wiese wieder blühen. „Das Saatgut ist gekauft. Wir könnten sofort loslegen, uns fehlen aber noch Leute, die die Saat ausbringen“, sagte Doreen Artelt.

Schüler nehmen künftige Blühwiese unter die Lupe

Teil des kommunalen Blühstreifen-Programms ist auch ein Projekt, bei dem die Gemeinde mit dem Schäferhof, der eine beliebte Adresse für Reiter und Pferdefreunde ist, und dem Potsdamer Schulzentrum Am Stern zusammenarbeitet. Der Schäferhof-Betreiber stellt zusätzlich eine 8700 Quadratmeter große Ackerfläche für das Anlegen einer Blühwiese zur Verfügung. Die Erschaffung der Blühwiese wird von Schülern aus dem Schulzentrum begleitet. Sie werden zum Beispiel schauen, was an dem Standort gut wächst und was weniger gut gedeiht, um so Erfahrungen für andere vergleichbare Standorte zu sammeln. Unter die Lupe wollen die Schüler auch nehmen, wie sich die Insektenwelt auf diesen 8700 Quadratmetern entwickelt, wenn es dort wieder blüht.

Das Saatgut, das die Gemeinde für gut 5000 Euro gekauft hat, lässt Wiesen entstehen, auf denen „50 Prozent Blumen und 50 Prozent Gräser wachsen“, sagte Nuthetals Blühbeauftragte. „Es sind Wildblumen, die für die Region hier typisch sind und hier überleben können“, sagte sie. Ausgesät werden zum Beispiel Kornblume, Gewöhnliche Schafgarbe, Wilde Möhre, Labkraut, Rauer Löwenzahn und Klatschmohn.

Nuthetals Blüh-Offensive soll sich nicht auf dieses Jahr beschränken. „Wir wollen es testen und Erfahrungen sammeln und die Blühflächen dann weiter ausbauen“, sagte Doreen Artelt. Außerdem will die Gemeinde einige ihrer Flächen aus der intensiven Pflege herausnehmen, „um zu beobachten, was dort von Natur aus hochkommt“. Soll heißen: Einige Wiesen der Gemeinde bleiben 2020 vom straffen Mähprogramm verschont. Sie werden 2020 nicht gemäht, um der Natur freien Lauf zu lassen.

Gemeinde sucht noch Flächen für Blühwiesen In der Region gibt es noch einige andere Initiativen, die das Ziel verfolgen, Blühwiesen und Blühstreifen und damit Lebensraum für Insekten zu schaffen. Ein Vorreiter in der Region ist der Beelitzer Blühstreifenverein, der sich schon vor gut drei Jahren gegründet hatte und seither sehr erfolgreich agiert. In Regie des Beelitzer Vereins wurden bis Ende 2019 – auch in Zusammenarbeit mit Landwirten und Spargelbauern – etwa 80 Hektar Insekten-Wüsten in blühende Wiesen verwandelt. Die Gemeinde Nuthetal sucht für das Anlegen von Blühwiesen und Blühstreifen noch Helfer und weitere Flächen. Wer mithelfen oder Flächen für das Anlegen von Blühwiesen zur Verfügung stellen will, kann sich bei Doreen Artelt in der Nuthetaler Gemeindeverwaltung melden. Sie ist unter der Telefonnummer 033200/204 39 zu erreichen.

Von Jens Steglich