Sie hat Heinrich Zille, den Meister des Zeichenstiftes, begeistert und war selbst auch berühmt: In den goldenen 20er Jahren gehörte sie in Berlin zu den angesagtesten und erfolgreichsten Operetten- und Chansonsängerrinnen. Lotte Werkmeister (1885-1970), von der hier die Rede ist, zog 1938 nach Bergholz-Rehbrücke und ist bis heute die einzige Ehrenbürgerin des Ortes, der inzwischen Teil der Gemeinde Nuthetal ist. Die Kommune, die mit der Gemeindefusion 2003 auch Rehbrückes einzige Ehrenbürgerin geerbt hat, will die Sängerin jetzt mit einer Gedenktafel ehren. So haben es die Nuthetaler Gemeindevertreter beschlossen. Schließlich gibt es einen guten Anlass, die Frau, die mit ihrem Chanson „Eenmal in der Woche muß ick weenen“, berühmt wurde, zu würdigen. Der Todestag der Chansonnette jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal – und zwar am 15. Juli.

Ein Platz im Ort trägt bereits ihren Namen

Die Tafel, die künftig an sie erinnern wird, soll auf dem Platz aufgestellt werden, der bereits ihren Namen trägt. Die Idee dazu hatte Elvira Schmidt (BfN), die Vorsitzende der Nuthetaler Gemeindevertretung. Auf die Idee hat sie ein Fernsehteam vom RBB gebracht. Das Zib-Team des Senders interviewte die Nuthetaler „Landfilmer“, gemeinsam „wollten wir zum Lotte-Werkmeister-Platz gehen“, erzählt Elvira Schmidt. Als die Fernsehleute aber hörten, dass dort keine Tafel steht, die an die Werkmeister erinnert, haben sie es gelassen. „Das war der Punkt, an dem ich dachte, dass unsere einzige Ehrenbürgerin eine Tafel verdient hätte“, sagt die Chefin des Gemeindeparlamentes.

1969 bekamt Lotte Werkmeister die Ehrenbürgerschaft verliehen

Erst hat sie den Vorschlag im Sozialausschuss unterbreitet und Zustimmung bekommen. Danach gab auch die Nuthetaler Gemeindevertretung ihren Segen. Die Gedenktafel wird durch Spenden finanziert. Elvira Schmidt wird spenden, Rehbrückes Ortsvorsteherin Katrin Krumrey auch. „Weitere Spender sind willkommen.“ Wer sich ebenfalls an der Finanzierung der Gedenktafel beteiligen will, kann sich telefonisch in der Nuthetalker Kämmerei melden.

Lotte Werkmeister wurde 1969 die Ehrenbürgerschaft von Bergholz-Rehbrücke verliehen. Ein Jahr später, am 15. Juli 1970, starb sie. Ihre letzte Ruhe fand die Sängerin, die auch mal zwischendurch ins Schauspielfach wechselte und unter anderem in dem Ufa-Film „Das himmelblaue Abendkleid“ mitspielte, auf dem Friedhof im Ort. Zum 50. Todestag wird die Gedenktafel wahrscheinlich noch nicht stehen. „Ich befürchte, dass wir es nicht bis zum 15. Juli schaffen, aber wir versuchen es“, sagt Elvira Schmidt.

Unter großen Beifall trat sie im Dorfkrug auf

Lotte Werkmeister war mit ihrer volkstümlichen Art bei den Leuten in Bergholz-Rehbrücke beliebt, heißt es in dem Gedenktafel-Beschluss der Nuthetaler Gemeindevertreter. Bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs soll sie unter großem Beifall im Dorfkrug in der Schlüterstraße aufgetreten sein. Sie wohnte nach ihrem Herzug nach Bergholz-Rehbrücke ab 1938 in der heutigen Gerhard-Hauptmann-Straße, die damals noch Bismarckstraße hieß. Im Jahr 1981 wurde ein Platz im Heimatort nach ihr benannt. Es soll auf dem Lotte-Werkmeister-Platz damals schon einmal ein Schild gegeben haben, das allerdings schon lange verschwunden ist.

