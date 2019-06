Bergholz-Rehbrücke

Was so ein Rasenmäher nach getaner Arbeit hinterlässt, ist für manche Wohngebietsbewohner immer noch eine Augenweide. „Viele Deutsche wollen nach wie vor kurzgeschorenen, sterilen Rasen“, sagt Egon Mücke (79). Für Insekten sind die kurzgemähten Wiesen indes eine grüne Wüste, sagt Edelgard Sachs (76). Grün bleibt dieser Rasen, der zu kurz ist, um Schatten zu werfen, auch nicht lange. Ohne Wasser jedenfalls ist er viel schneller in der Sonne verbrannt. Deshalb kämpfen die beiden Rentner in ihrem Wohngebiet in Bergholz-Rehbrücke für blühende Wiesen, deren Kräuter die Chance haben, groß zu werden und ungeschoren davonzukommen. Vor allem wollen sie damit in ihrem Viertel am Ende der Straße Zum Springbruch einen kleinen Beitrag gegen das Insektensterben leisten. „Ich will nicht vor meinen Enkeln stehen müssen und sagen: Ich habe nichts dagegen getan“, sagt Mücke.

Einladung zur Wildkräuterführung rund um die Häuser

Zusammen mit Edelgard Sachs hat er die Initiative Blühstreifen gegründet. Die Biologin, die früher am Julius-Kühn-Institut in Kleinmachnow geforscht hat, schrieb an die Wohnungsgesellschaft Gewog und an alle Bewohner der Gewog-Häuser einen Brief, um sie über das Projekt aufzuklären. Die 76-Jährige lud die Bewohner auch zu einer Wildkräuterführung rund um die Häuser ein. Denn an den Wegrändern des Viertels wachsen sie bereits – derzeit 25 verschiedene Kräuter, darunter die Wegwarte und die wilde Möhre. „Die Wegwarte ist die Großmutter unseres Chicoree“, erzählt sie. Die Urpflanze des Gemüses wird auch Zichorie genannt. „Die Wurzel wird in Russland genutzt, um Zichorien-Kaffee herzustellen“, weiß Sachs.

Edelgard Sachs hat die Blühstreifen im Wohnviertel in Bergholz-Rehbrücke mit angelegt Quelle: Jens Steglich

Mit ihren Argumenten haben die Senioren die Wohnungsgesellschaft überzeugt, die ihr Okay gab für die Blühstreifen. Damit keiner denkt, dort hätte der Hausmeister seine Arbeit nicht erledigt, stehen an den Blühwiesen Hinweisschilder. Die Gestelle dafür hat Holzgestalter Eberhard Kyntschl gebaut. Die Bildmotive auf den Tafeln entstanden in der Malgruppe von Rolf Jansen.

Dass es nicht so einfach ist, im Wohnumfeld der Deutschen für Wiesen zu werben, die längere Zeit nicht gemäht werden, haben die Streiter für Vielfalt schon zu spüren bekommen. „Wie sieht es denn hier aus?“, ist so eine Frage, die Zeitgenossen gern stellen, die Ordnung und Sauberkeit in Gefahr sehen. Als Biologin kann Edelgard Sachs nur antworten: „Es sieht schön aus.“ So ein ungemähter Rasen biete Lebensraum für Insekten und müsse auch nicht oft bewässert werden, weil die Wasserverdunstung viel geringer sei. „ Vielfalt vor der eigenen Haustür bringt Farbe ins Wohngebiet und macht zufrieden“, findet sie.

Auch Nachtfalter finden zwischen den Häusern jetzt etwas zu futtern

Vor der Haustür würde noch mehr blühen, wenn es nicht so trocken gewesen wäre, als die Samenkugeln in die Erde gesetzt wurden. Feldkräuter wie Ackersenf und Vogelmiere haben es wegen der Dürre nicht geschafft. Dafür blüht zum Beispiel der Natternkopf an den Wegesrändern. „Die Blüte sieht ein bisschen aus wie ein Natternkopf. Daher der Name“, sagt Edelgard Sachs und fügt hinzu: „Für Bienen und Hummeln sind die Pollen in den Blüten des Natternkopfes ein Leckerbissen.“ Auch der Nachtfalter findet jetzt etwas zum Futtern zwischen den Gewog-Häusern. Nachts, wenn dieser Falter aktiv ist, fängt die Nachtkerze an zu blühen.

Die Blätter des Spitzwegerichs wiederum „sind für den Menschen ein gutes Mittel gegen Erkältungen und die Schafgarbe hilft gegen Magenschmerzen“, so die Biologin, die einen weiteren Aspekt des Projektes ausgemacht hat. „Es wird auch Wissen über die heimische Pflanzenwelt vermittelt.“ Bei ihrer ersten Wildkräuterführung durchs Wohnviertel waren 25 Menschen dabei.

Von Jens Steglich