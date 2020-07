Saarmund

Es ist diese Art des Reisens, die ziemlich perfekt in eine Zeit passt, in der Menschen sich nach Freiheit und Sicherheit zugleich sehnen. Auf Tour gehen mit Wohnmobil oder Campingwagen – das scheint den Nerv von immer mehr Leuten zu treffen, die sich trotz Corona auf den Weg machen wollen, aber irgendwie keine Lust mehr haben, in den Flieger zu steigen oder in einer Ferienanlage festzuhängen. „Der Freiheitsgedanke hat bei dieser Art des Urlaubs schon immer eine Rolle gespielt, jetzt kommt das Bedürfnis nach Sicherheit hinzu“, sagt Steffi Henning, Geschäftsführerin der Nuthetal Caravan GmbH. Sie führt das Unternehmen in Saarmund gemeinsam mit ihrem Mann. Sie vermieten und verkaufen Wohnmobile und Wohnwagen. 55 davon können gemietet werden, für die Ferienzeit ist keines mehr frei.

„Man ist unterwegs und doch zuhause im Wohnmobil “

Die Chefin, die Jura studiert hat, bringt das veränderte Reisebedürfnis in Corona-Zeiten so auf den Punkt: „Man ist unterwegs und doch zu Hause im Wohnmobil. Und ich habe alles dabei, was ich brauche.“ Toilette, Dusche, Kühlschrank, Heizung und Boiler sind eingebaut. Der Wohnmobilfahrer ist nicht darauf angewiesen, dass Ferienhäuser oder Hotels die Hygienevorschriften einhalten oder nicht. Diese Reisenden haben es selbst in der Hand, legen auch die Reisegeschwindigkeit fest und bestimmen, wo angehalten und wann gefrühstückt wird.

Viele Anfänger wollen diese Art des Reisens jetzt testen

Das alles könnte ein Grund dafür sein, dass in der Familienfirma von Steffi Henning in den vergangenen Wochen die Telefone so häufig wie nie klingelten. Neben Stammkunden rufen viele Anfänger an, die Urlaub mit dem Reisemobil testen wollen. „Wir werden viele Kurzvermietungen haben“, prophezeit sie. Die Tester dürften die Vorboten dafür sein, dass 2021 ein gutes Jahr wird. Das Reisen mit dem Wohnmobil erlebte schon in den vergangenen Jahren einen Aufschwung. Die Corona-Krise könnte dem noch einen Schub geben. „Wir haben keine Glaskugel, aber wir gehen davon aus, dass durch Corona diese Art des Reisens weiter zunehmen wird.“

Die Firma in Saarmund vermietet und verkauft Wohnmobile und Wohnwagen – 55 davon stehen zum Vermieten bereit. Für die Ferienzeit sind alle vergeben. Quelle: Jens Steglich

Wer jetzt glaubt, dieses Jahr wäre für die Saarmunder Firma ein Zuckerschlecken gewesen, der irrt. Auch hier standen im Corona-Shutdown die Räder einige Wochen still. Nur in der Werkstatt durfte noch gearbeitet werden, an eine Vermietung von Wohnmobilen war wegen der Reiseverbote nicht zu denken. Die 44-Jährige spricht von einem Auf und Ab der Gefühle. „Der schlimmste Monat war der April, weil gar nichts klar war. Der Monat tat richtig weh, da war das mentale Tief am tiefsten“, sagt sie und fügt hinzu: „Wir hatten schlaflose Nächte, bei uns kam die Erlösung aber eher als in anderen Branchen.“ Die „totale Erleichterung“ sei es gewesen, als Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) verkündete, dass ab dem 15. Mai Menschen mit Wohnmobilen wieder reisen dürfen.

„90 Prozent unserer Kunden bleiben dieses Jahr in Deutschland “

Noch immer ist einiges zu beachten: Wer etwa in Mecklenburg-Vorpommern oder in Dänemark auf einem Zeltplatz Station machen will, muss den Platz vorher buchen. Dass die Campingplätze überfüllt seien, kann die Wohnmobilhändlerin nicht bestätigen. Das treffe nur auf wenige Zeltplätze zu. „Neun von zehn Kunden, die zurückkehren, sagen: Die Campingplätze sind für diese Zeit relativ leer.“ Grund: Die Campingfreunde aus anderen europäischen Ländern sind in diesem Jahr zu Hause geblieben. Sie tun das, was auch viele Deutsche tun: Urlaub im eigenen Land. „90 Prozent unserer Kunden bleiben in Deutschland, die restlichen fahren nach Dänemark, Frankreich, Österreich, Polen und einige wenige nach Kroatien“, erzählt sie. Dabei ist Kroatien derzeit zu erleben „wie zu Zeiten, als es von Touristen noch unentdeckt war“.

Sonst war Schweden das Topziel – dieses Jahr nicht

Schweden, das frühere Topziel der Wohnmobilreisenden, steuern nur zwei Kunden an. Dieses Jahr heißt es: Ostsee und Spreewald, statt Schweden. Das veränderte Reiseverhalten ist auch an den Kilometerständen der Wohnmobile ablesbar. Im Normalfall zeigten die Tachos an einem Mietmobil pro Saison 20 000 bis 25 000 Kilometer an. „Wenn es dieses Jahr 15 000 Kilometer sind, wird es viel sein“, so die Chefin. „Die Leute sind etwas entschleunigter unterwegs“, sagt sie.

„Campen war immer unsere Art, Urlaub zu machen“ „Campen war schon immer unsere Art Urlaub zu machen. Schon meine Großeltern sind mit meiner Mutter zelten gefahren“, sagt Steffi Henning. Auch ihre Eltern zog es danach mit ihr und ihrem Bruder auf die Zeltplätze der Republik. 1991 mieteten die Eltern das erste Mal ein Bürstner-Wohnmobil und fuhren nach Dänemark. Das war sozusagen der Beginn einer neuen Ära, die Familie Werner zu Wohnmobilhändlern gemacht hat. 1994 ging es richtig los: Vater Uli Werner stieg aus dem alten Job aus und gründete die Firma, die heute Nuthetal Caravan GmbH heißt. Steffi Henning, Tochter des Firmengründers, übernahm den Betrieb 2014/2015. Vorher studierte sie Jura und hat sogar das zweite Staatsexamen. „Ich wollte aber nicht ständig mit Streitsachen zu tun haben, sondern lieber etwas für die schönste Zeit des Jahres, für den Urlaub, verkaufen. Es ist der schönere Job“, sagt sie.

Von Jens Steglich