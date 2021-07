Die MAZ stellt im Sommer Wochenmärkte in der Region vor. Am Freitag ist der Wochenmarkt in Bergholz-Rehbrücke mit einem Porträt an der Reihe und die MAZ wird mit einem Stand selbst vor Ort sein. Von 10 bis 12 Uhr können Sie uns erzählen, was wir unbedingt wissen sollten.