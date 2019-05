Bergholz-Rehbrücke

Zum Jubiläumsrennen am Samstag rollen noch einmal zwei Kisten aus alten Zeiten über den Asphalt in der Schlüterstraße. Eines dieser Vehikel der ersten Stunde ist bis heute unvergessen, weil der Fahrer einen Hebel auf der rechten Seite bedienen musste, um nach links zu fahren. „Das ist dem Fahrer leider nicht gelungen.“ Er kam vom Weg ab. „Ich konnte mich nie entschließen, diese Kiste zu entsorgen“, sagt Ingo Zeutschel, Vorsitzender des Vereins „Groß und Klein“. Der Verein brachte das Spektakel 2010 in den Ort und veranstaltet am 4. Mai das zehnte Seifenkistenrennen von Bergholz-Rehbrücke. Das Jubiläum ist ein guter Anlass, noch einmal zu versuchen, „die störrische Kiste zu bezwingen und ins Ziel zu kommen“, wie es Zeutschel ausdrückt.

Ein Hingucker ist immer auch die Kiste der Freiwilligen Feuerwehr von Fahlhorst. Das Gefährt hat sogar eine Spritze, mit der gern auch Zuschauer nass gemacht werden. Quelle: Friedrich Bungert

Das Gefährt mit dem verwirrenden Lenksystem ist so etwas wie eine Reminiszenz an die Anfangsjahre, als in Bergholz-Rehbrücke und Umgebung das Bastelfieber ausbrach, manchem Kistentüftler aber noch die Erfahrung fehlte. Dazu passt auch diese Geschichte, die man sich beim Blick zurück gern erzählt. Beim ersten Rennen hatte ein Pilot noch am Abend vor dem Start an der Optik seiner Seifenkiste gefeilt. Sie wurde frisch gestrichen – mit roter Farbe. Die Zeit bis zum Start reichte nicht aus, um zu trocknen, was man der Kiste und denen, die mit ihr in Berührung kamen, angesehen hat. Die Geschichte darüber blieb im kollektiven Gedächtnis haften wie die rote Farbe an denjenigen, die das Gefährt auf die Rampe hievten. „Vor allem die Helfer bekamen viel Farbe ab“, sagt der Vereinsvorsitzende. Natürliche Farbe konnten Fahrer und Zuschauer in neun der zehn Rennen bekommen: „Es gab nur ein Regenrennen, sonst hat immer die Sonne geschienen.“

Streckenrekord liegt bei 20,1 Sekunden

Kein Zweifel also: Dieses Seifenkistenrennen stand unter einem guten Stern, auch wenn Zuschauer und Fahrer manchmal dramatische Szenen erlebten. Ein Pilot fuhr mal in einen Gartenzaun und einer landete im Heu. Genau genommen in der Schikane aus Strohballen, mit der Kurven eingebaut werden, um die Fahrt ins Ziel ein bisschen zu erschweren. „Die wahren Dramen spielen sich aber ab, wenn es an die Zeitauswertung geht“, sagt Zeutschel. Dann bildet sich um den Jury-Tisch eine Traube aus Fahrern, weil manchmal eine Zehntelsekunde über Sieg und Niederlage entscheidet. Die Rennveranstalter sind mit einer modernen Zeitmessanlage ausgerüstet. Sie haben auch eine Anzeigetafel und Moderatoren, die den Rennverlauf kommentieren und den Zuschauern die 60 Fahrer vorstellen, die an den Start gehen.

Der Moderator fährt sogar selbst mit und berichtet live aus einer fahrenden Kiste. Das hört sich ungefähr so an: „Ich passiere jetzt die Schikane, ich glaube, ich bin ganz gut unterwegs.“ Das ist nicht gelogen: Der Moderator hält den Streckenrekord, der bei 20,1 Sekunden für die 200 Meter lange Strecke von der Rampe bis zum Ziel liegt. Die Seifenkisten dürfen übrigens nicht angeschoben werden. Selbst Olympiasieger, die es in ihrer Sportart anders gewöhnt sind, haben sich ans Reglement zu halten – Bob-Anschieber Kevin Kuske zum Beispiel, der auch schon in einer Seifenkiste von der Rampe gerollt ist.

Eine Rennlegende ist Lokalmatador Hansi Pharao

Eine Legende des Seifenkistenrennens ist Lokalmatador Hansi Pharao. Er war schon beim ersten Rennen der älteste im Fahrfeld und wird das auch beim zehnten Rennen sein. „ Hansi braucht sich nicht mehr anzumelden, für ihn ist immer ein Platz reserviert“, sagt Ingo Zeutschel. Hansi Pharao, Jahrgang 1945, ist ein ausgewiesener Tüftler, der seinen jüngeren Kollegen gern hilfsbereit zur Seite steht. „Der Mann kann schweißen, hat Humor und immer ein Lächeln im Gesicht.“

„Essen auf Rädern“: Mit ihrer "Schlemmerbox" kamen Lars und Henriette Krüger aus Neuenhagen bei Berlin zum 8. Seifenkistenrennen nach Bergholz-Rehbrücke. Quelle: Heinz Helwig

Der jüngste Pilot beim zehnten Seifenkistenrennen ist übrigens sechs Jahre alt. „Es ist vor allem ein großer Spaß für die ganze Familie“, sagt Zeutschel. Dabei geht es nicht nur um Schnelligkeit. Pokale werden auch an die Konstrukteure der drei schönsten und technisch ausgefeiltesten Seifenkisten vergeben. In Erinnerung geblieben ist eine Kiste, die auch „Essen auf Rädern“ genannt wurde. Sie sah aus wie eine Küche und vorn auf dem Herd „brutzelte“ ein Spiegelei.

Seifenkistenrennen am 4. Mai 10 Uhr Das 10. Seifenkistenrennen von Bergholz-Rehbrücke wird am Samstag, 10 Uhr, in der Schlüterstraße gestartet. Es gehen 60 Fahrer in sechs Altersklassen an den Start. Jeder absolviert drei Läufe, der schlechteste wird aus der Wertung gestrichen. Die heimischen Rennpiloten kommen aus Bergholz-Rehbrücke, Tremsdorf und Fahlhorst. Erwartet werden auch Gastfahrer etwa aus Berlin, Beelitz, Potsdam, Dessau oder Moritzburg. Die Siegerehrung wird gegen 16 Uhr sein. Es werden sechs Sieger in den jeweiligen Altersklassen ermittelt und zudem gibt es Pokale für die drei schönsten und technisch ausgefeiltesten Seifenkisten. Kein Fahrer geht mit leeren Händen nach Hause: Es gibt für jeden Teilnehmer einen Geschenkbeutel, die von den Sponsoren des Rennens gefüllt werden.

Von Jens Steglich