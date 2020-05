Bergholz-Rehbrücke

Die Kriminalpolizei sucht derzeit Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt und einem anschließenden versuchten Raub am Dienstag, 28. April. Ein 16-Jähriger befand sich gegen 16.15 Uhr mit einem Fahrrad an der Kreuzung Verdistraße/Arthur-Scheunert-Allee in Nuthetal. Während der Jugendliche wartete, um die Straße überqueren zu können, erschien neben ihm ein Mann auf einem Fahrrad und begann, den 16-Jährigen zu beleidigen. Der Mann zog den Jugendlichen sodann unvermittelt von seinem Fahrrad, sodass dieser stürzte. Dann war der Täter fort.

Zweiter Übergriff am Bahnhof

Kurz darauf, am Bahnhof Bergholz-Rehbrücke, traf der Junge auf dem Bahnhofsvorplatz abermals auf seinen Angreifer. Dieser schlug ihn mit der flachen Hand. Dabei beschimpfte er den Jungen wieder und forderte ihn auf, sein Handy herauszugeben. Der 16-Jährige weigerte sich und wehrte sich gegen den Angriff. Mehrere Passanten schritten ein. Der Täter ließ von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Potsdam. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,60–1,65 Meter groß, 37–40 Jahre alt, schlanke bis normale Figur; kurze, schwarze Haare, etwa zwei Zentimeter lang; Vollbart, schwarz mit grauen Ansatz (5-Tagebart), kurzes blaues T-Shirt; lange, blaue Jeans; trug keine Schuhe; graue Socken mit weißen Strichen; auffällige Zahnlücken; fuhr auf einem dunkelgrünen Herrenrad (älteres Modell), auf dem diverse Aufkleber angebracht waren. Hinweise an 0331/5 50 80 oder unter: polbb.eu/hinweis

