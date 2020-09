Verkehr in Brandenburg - Kritik an geplanter Fahrpreiserhöhung in Bus und Bahn

Als abschreckend bezeichnet der der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg die geplante Fahrpreiserhöhung der VBB für 2021. Gerade während der Corona-Pandemie müssten Fahrgäste motiviert werden, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.