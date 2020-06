Brück

Auf ihrer Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Freitagabend in Brück einen in Potsdam-Mittelmark gemeldeten Audi kontrolliert. Das war am Gregor-von-Brück-Ring.

Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Anzeige wurde aufgenommen.

Anzeige

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Fahrer um einen 36 Jahre alten Tunesier.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ