Potsdam-Mittelmark Lehnin - Ohne Führerschein und berauscht Auto gefahren Den Führerschein konnte er gar nicht verlieren. Der Mann am Steuer im Lehniner Stadtgebiet besitzt keinen Führerschein. Ärger mit der Polizei bekommt er noch aus einem weiteren Grund.

Das Archivbild zeigt eine Drogenkontrolle der Polizei in Kremmen. In Lehnin wurde am Sonntag eine berauschter Autofahrer erwischt. Quelle: Julian Stähle