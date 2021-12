Omikron-Verdachtsfall in Potsdam-Mittelmark: Weihnachtsfeier eines Berliner Sportvereins beschäftigt 15 Gesundheitsämter

Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es einen Verdachtsfall auf die Omikron-Variante des Coronavirus. Wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert am Dienstagabend bestätigte, haben sich nach einer Weihnachtsfeier eines Berliner Sportvereins mindestens elf Teilnehmer mit dem Coronavirus angesteckt. „Dabei wurde eine Omikron-Variante bestätigt“, sagte er. Unter den elf mit PCR-Test festgestellten Fällen seien auch Mittelmärker.

Wie viel Mittelmärker betroffen sind, ist noch unklar

Er wisse derzeit aber noch nicht, ob von der Ansteckung mit der Omikron-Variante ein Einwohner aus Potsdam-Mittelmark betroffen ist. Auch die genaue Zahl der Infizierten aus dem Landkreis sei noch unklar.

Weihnachtsfeier beschäftigt 15 Gesundheitsämter

Dem Vernehmen nach soll die besagte Weihnachtsfeier am 11. Dezember vom Berliner Hockey-Club (HC) organisiert worden sein. Von den 51 Teilnehmern wurden danach elf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, obwohl die Feier nach der 2G plus-Regel stattfand.

Durch die breit gestreute Gästeliste sollen inzwischen insgesamt 15 Gesundheitsämter in Berlin und im Bundesgebiet an der Kontaktnachverfolgung beteiligt sein – darunter auch die Gesundheitsbehörden in Hamburg und Köln und in Potsdam-Mittelmark.

