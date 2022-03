Glindow

Die Polizei wurde in der Nacht zum Freitag auf einen Autobahnparkplatz an der Autobahn 2 gerufen. Der osteuropäische Fahrer eines Renault teilte den Beamten mit, dass er zuvor von einem Parkplatz am Kilometer 103,7 auf die Autobahn 10 aufgefahren war, um weiter in Richtung Magdeburg zu kommen.

Auf der Beschleunigungsspur gestoppt

Weiter gab der Mann an, dass er auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes durch einen anderen Pkw ausgebremst und gestoppt worden sei. Die ihm unbekannten Täter haben ihn dann nach seinen Angaben ausraubt. Nach ersten Erkenntnissen fehlen dem Mann nun mehrere hundert Dollar Bargeld und persönliche Dokumente. Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen zum Verdacht des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer eingeleitet.

Von MAZonline